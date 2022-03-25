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Нижегородский театр оперы и балета отметит День Театра

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В это воскресенье, 27 марта, во всем мире отмечается профессиональный праздник работников театра. Нижегородский театр приготовил для зрителей много сюрпризов.

 

 

 

На сцене Нижегородского театра оперы и балета в этот день пройдет балет «Корсар». Балет «Корсар» — захватывающая история, полная приключений и испытаний, переносит в мир отважных корсаров, восточных падишахов и их наложниц.

Кроме того, в этот день зрители, посетившие спектакль, смогут поучаствовать в розыгрыше подарков от театра и его друзей – центра современного искусства «Арсенал», Нижегородского государственного художественного музея и ресторана «Парк Культуры».

Также, с 25 по 28 марта зрители смогут купить (с 50% скидкой) билеты на оперу «Чародейка» и балет «Дон Кихот», которые состоятся в апреле. Скидка доступна всем желающим по промокоду «operann». Билеты можно купить в кассе театра или на сайте.



 

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