Актриса Елена Подкаминская сыграет спектакль в Нижнем Новгороде

Программа входит в литературный абонемент Нижегородской филармонии «Литературные встречи в Кремле» — цикл концертов, который продолжает в Нижнем Новгороде лучшие традиции искусства художественного чтения.

Елена предстанет перед зрителями в моноспектакле «Неосторожная актриса» по произведениям Куприна, Цветаевой, Ахматовой, Кочергина, Раневской и Пастернака. Слушатели прикоснуться к жизни женщин своей эпохи и тем, кто воспевал образ женщины в стихах и прозе.

Режиссер спектакля — заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Алексей Кузнецов.

Приобрести билеты можно по ссылке.







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Фото: «Кинопоиск»