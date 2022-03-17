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Театр

На сцене нижегородского ТЮЗа пройдут гастроли театра балета Бориса Эйфмана

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17 и 18 марта в нижегородском ТЮЗе пройдут двухдневные гастроли Санкт Петербургского театра балета Бориса Эйфмана.

 

В уникальную двухактную программу войдут фрагменты из избранных спектаклей — «Анна Каренина», «Евгений Онегин», «Реквием», «Красная Жизель», «Русский Гамлет», «Эффект Пигмалиона» и других.

Кроме того, в Нижнем покажут яркие сцены из готовящейся премьеры спектакля «Чайка. Балетная история» — новой пластической интерпретации пьесы Чехова.

Гала-вечер — подарок нижегородской публике к 45-летию театра.

Узнать подробности и приобрести билеты можно по ссылке.


 

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Фото: архив театра

 

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