На сцене нижегородского ТЮЗа пройдут гастроли театра балета Бориса Эйфмана

17 и 18 марта в нижегородском ТЮЗе пройдут двухдневные гастроли Санкт Петербургского театра балета Бориса Эйфмана.
В уникальную двухактную программу войдут фрагменты из избранных спектаклей — «Анна Каренина», «Евгений Онегин», «Реквием», «Красная Жизель», «Русский Гамлет», «Эффект Пигмалиона» и других.
Кроме того, в Нижнем покажут яркие сцены из готовящейся премьеры спектакля «Чайка. Балетная история» — новой пластической интерпретации пьесы Чехова.
Гала-вечер — подарок нижегородской публике к 45-летию театра.
Узнать подробности и приобрести билеты можно по ссылке.
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Фото: архив театра
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