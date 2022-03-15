В Нижегородском оперном театре покажут обновленную «Травиату» и дадут урок итальянского языка

Опера будет исполнена на итальянском языке, а перевод покажут построчно на световой панели.

Режиссер-постановщик спектакля – Юлиана Буланенкова, дирижер-постановщик – Дмитрий Синьковскй, художники по костюмам – Владимир Дубровский, Заслуженный художник Чувашии, Кавалер ордена Александра Невского Игорь Дадиани, хореография создана Татьяной Толстухиной. За сценографию отвечает нижегородская компания Dreamlaser.

19 и 20 марта сцену выйдут:

Виолетта — Татьяна Иващенко

— Татьяна Иващенко Альфред — приглашенный солист Георгий Васильев («Новая опера», г. Москва)

— приглашенный солист Георгий Васильев («Новая опера», г. Москва) Жермон — Олег Федоненко

— Олег Федоненко Флора — Ольга Борисова

— Ольга Борисова Барон Дюфоль — Алексей Кошелев

— Алексей Кошелев Гастон — Николай Печенкин

— Николай Печенкин Маркиз — Виктор Ряузов

— Виктор Ряузов Доктор Гренвиль — Вадим Соловьев

— Вадим Соловьев Аннина — Светлана Ползикова

— Светлана Ползикова Посыльный — Дмитрий Серебряков

Кроме того, 19 марта, в 17:40 в фойе театра пройдет «Итальянская гостиная в оперном театре». Встречу проведет доцент кафедры иностранных языков консерватории имени Глинки — Наталья Хорошилова. Она познакомит всех желающих с историей и красотой итальянского языка, поможет освоить некоторые слова из оперы и расскажет, как говорить о любви на родном языке Верди.

Чтобы посетить событие, вам необходимо иметь билет на спектакль 19 или 20 марта. Также необходимо зарегистрироваться по номеру телефона 234-05-32 или по электронной почте pr@operann.ru.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.