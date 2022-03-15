В Нижегородском оперном театре покажут обновленную «Травиату» и дадут урок итальянского языка

19 и 20 марта в театре оперы и балета имени Пушкина пройдет показ обновленного спектакля «Травиата». Впервые на Нижегородской сцене легендарная опера прозвучит на итальянском языке.
Опера будет исполнена на итальянском языке, а перевод покажут построчно на световой панели.
Режиссер-постановщик спектакля – Юлиана Буланенкова, дирижер-постановщик – Дмитрий Синьковскй, художники по костюмам – Владимир Дубровский, Заслуженный художник Чувашии, Кавалер ордена Александра Невского Игорь Дадиани, хореография создана Татьяной Толстухиной. За сценографию отвечает нижегородская компания Dreamlaser.
19 и 20 марта сцену выйдут:
- Виолетта — Татьяна Иващенко
- Альфред — приглашенный солист Георгий Васильев («Новая опера», г. Москва)
- Жермон — Олег Федоненко
- Флора — Ольга Борисова
- Барон Дюфоль — Алексей Кошелев
- Гастон — Николай Печенкин
- Маркиз — Виктор Ряузов
- Доктор Гренвиль — Вадим Соловьев
- Аннина — Светлана Ползикова
- Посыльный — Дмитрий Серебряков
Кроме того, 19 марта, в 17:40 в фойе театра пройдет «Итальянская гостиная в оперном театре». Встречу проведет доцент кафедры иностранных языков консерватории имени Глинки — Наталья Хорошилова. Она познакомит всех желающих с историей и красотой итальянского языка, поможет освоить некоторые слова из оперы и расскажет, как говорить о любви на родном языке Верди.
Чтобы посетить событие, вам необходимо иметь билет на спектакль 19 или 20 марта. Также необходимо зарегистрироваться по номеру телефона 234-05-32 или по электронной почте pr@operann.ru.
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