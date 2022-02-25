В ЦТМ представят премьеру спектакля «Заходит Андроид в бар». Первые показы уже в марте

Актеры существуют в специально выстроенной в зале ЦТМ коробке, условно означающей космическую станцию. То есть и без того камерную сценическую площадку постановщики сокращают до девяти квадратных метров игрового пространства.

«Действие происходит в маленькой комнате, и если между героями рождается напряжение, от него никуда не деться, им некуда сбежать. Есть условно еще две комнаты, но и они – на Марсе, на безлюдной планете», — объясняет задумку режиссер Дмитрий Лимбос.

Текст написан в жанре научной фантастики и содержит отсылки к явлениям массовой и гик-культуры — к фильму «Чужой», серии игр Portal, «Доктору Кто». Кроме того, придумывая визуальное решение спектакля, режиссер и художница вдохновлялись эстетикой ретрофутуризма и киберпанка.

Электронную музыку для спектакля пишет Анна Лутошкина (technomother). Это первое сотрудничество с театром композитора, работающего в основном с медиаискусством и выставочными проектами.

Спектакль «Заходит андроид в бар» – первый проект ЦТМ на своей сцене за последние два года. Эскиз постановки по пьесе Даниила Чекрыгина был показан на режиссерской лаборатории современной драматургии в конце 2021-го другой командой, но в представленном виде не отвечал запросу театра.

Первые показы пройдут 4 и 6 марта в 19:00, 30 марта — в 20:00. Билеты можно приобрести на сайте.

18+







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.