В ЦТМ представят премьеру спектакля «Заходит Андроид в бар». Первые показы уже в марте

4 марта на сцене нижегородского независимого театра, Центра театрального мастерства, представят премьеру спектакля «Заходит Андроид в бар». В ЦТМ над спектаклем работают режиссер Дмитрий Лимбос, художница Азиза Кадыри и композитор Анна Лутошкина (technomother).
автор фото — Роман Бородин
Актеры существуют в специально выстроенной в зале ЦТМ коробке, условно означающей космическую станцию. То есть и без того камерную сценическую площадку постановщики сокращают до девяти квадратных метров игрового пространства.
«Действие происходит в маленькой комнате, и если между героями рождается напряжение, от него никуда не деться, им некуда сбежать. Есть условно еще две комнаты, но и они – на Марсе, на безлюдной планете», — объясняет задумку режиссер Дмитрий Лимбос.
Текст написан в жанре научной фантастики и содержит отсылки к явлениям массовой и гик-культуры — к фильму «Чужой», серии игр Portal, «Доктору Кто». Кроме того, придумывая визуальное решение спектакля, режиссер и художница вдохновлялись эстетикой ретрофутуризма и киберпанка.
Электронную музыку для спектакля пишет Анна Лутошкина (technomother). Это первое сотрудничество с театром композитора, работающего в основном с медиаискусством и выставочными проектами.
Спектакль «Заходит андроид в бар» – первый проект ЦТМ на своей сцене за последние два года. Эскиз постановки по пьесе Даниила Чекрыгина был показан на режиссерской лаборатории современной драматургии в конце 2021-го другой командой, но в представленном виде не отвечал запросу театра.
Первые показы пройдут 4 и 6 марта в 19:00, 30 марта — в 20:00. Билеты можно приобрести на сайте.
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