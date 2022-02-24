Нижегородский спектакль «Свадьба Фигаро» покажут в Москве в рамках фестиваля «Золотая маска»

Постановка представлена в семи номинациях:

«Опера/Спектакль»

«Опера/Работа дирижера»

«Опера/Работа режиссера»

«Опера/Женская роль»

«Опера/Мужская роль»

«Работа художника в музыкальном театре»

«Работа художника по костюмам в музыкальном театре»

«Номинирование спектакля на «Золотую маску» — это чрезвычайно важное, историческое событие не только для театра, но и для всего города. Артисты и вся постановочная часть сейчас полностью сконцентрированы на этой задаче», — рассказала директор Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина Татьяна Маврина.

До начала гастролей у нижегородцев еще есть возможность увидеть постановку на домашней сцене — 24 и 25 февраля.





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