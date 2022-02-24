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Нижегородский спектакль «Свадьба Фигаро» покажут в Москве в рамках фестиваля «Золотая маска»

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В 2021 году на сцене театра оперы и балета прошла премьера спектакля «Свадьба Фигаро». Сейчас постановка номинирована на главную национальную премию «Золотая маска». Уже 1 марта артисты выйдут на сцену московского театра «Новая опера», где представят публике и жюри конкурса спектакль в постановке Дмитрия Белянушкина.

 

Постановка представлена в семи номинациях:

  • «Опера/Спектакль»
  • «Опера/Работа дирижера»
  • «Опера/Работа режиссера»
  • «Опера/Женская роль»
  • «Опера/Мужская роль»
  • «Работа художника в музыкальном театре»
  • «Работа художника по костюмам в музыкальном театре»

«Номинирование спектакля на «Золотую маску» — это чрезвычайно важное, историческое событие не только для театра, но и для всего города. Артисты и вся постановочная часть сейчас полностью сконцентрированы на этой задаче», — рассказала директор Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина Татьяна Маврина.

До начала гастролей у нижегородцев еще есть возможность увидеть постановку на домашней сцене — 24 и 25 февраля.


 

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