Ведущий бас Мариинского театра Владимир Ванеев исполнит партию царя Бориса в опере «Борис Годунов»

Владимир Ванеев хорошо знаком зрителям города, по участию в фестивале «Болдинская осень». Артист связан с Нижним Новгородом особыми теплыми отношениями и традициями. Владимир - выпускник Нижегородской консерватории (класс заведующего кафедрой Андрея Михайловича Седова).



«Борис Годунов» - золотой фонд русской оперы, подлинная легенда, спектакль, который производит ошеломительное впечатление своим размахом, драматизмом, монументальностью.

Спектакли пройдут 12 февраля и 13 февраля

Билеты доступны на сайте театра и в кассе.