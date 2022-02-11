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Ведущий бас Мариинского театра Владимир Ванеев исполнит партию царя Бориса в опере «Борис Годунов»

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12 и 13 февраля народный артист России выступит на сцене Нижегородского театра оперы и балета.

Владимир Ванеев хорошо знаком зрителям города, по участию в фестивале «Болдинская осень». Артист связан с Нижним Новгородом особыми теплыми отношениями и традициями. Владимир - выпускник Нижегородской консерватории (класс заведующего кафедрой Андрея Михайловича Седова).

«Борис Годунов» - золотой фонд русской оперы, подлинная легенда, спектакль, который производит ошеломительное впечатление своим размахом, драматизмом, монументальностью.

Спектакли пройдут 12 февраля и 13 февраля
Билеты доступны на сайте театра и в кассе.

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