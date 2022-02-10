Опера «Борис Годунов» в эти выходные в Нижегородском театре оперы и балета.

12 и 13 февраля в театре имени А.С. Пушкина покажут оперу М.П. Мусоргского «Борис Годунов».
Дирижером спектакля станет Иван Великанов, сотрудничающий с Большим театром и Красноярским театром оперы и балета.
Нижегородская публика знакома с работой Ивана по опере «Свадьба Фигаро», в которой он является дирижером-постановщиком.
Еще один яркий дебют, который можно будет увидеть на опере «Борис Годунов» — это Гарри Агаджанян в партии Варлаама. Новый солист Нижегородской оперы также сотрудничает с Пермским театром оперы и балета.
Билеты доступны по ссылке и в кассе театра.
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