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Театр

Опера «Борис Годунов» в эти выходные в Нижегородском театре оперы и балета.

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12 и 13 февраля в театре имени А.С. Пушкина покажут оперу М.П. Мусоргского «Борис Годунов».

Дирижером спектакля станет Иван Великанов, сотрудничающий с Большим театром и Красноярским театром оперы и балета.

Нижегородская публика знакома с работой Ивана по опере «Свадьба Фигаро», в которой он является дирижером-постановщиком.

Еще один яркий дебют, который можно будет увидеть на опере «Борис Годунов» — это Гарри Агаджанян в партии Варлаама. Новый солист Нижегородской оперы также сотрудничает с Пермским театром оперы и балета.

Билеты доступны по ссылке и в кассе театра.

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