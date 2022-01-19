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В Центре театрального мастерства представят премьеру спектакля «Осколки»

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26 января на сцене нижегородского независимого театра, Центра театрального мастерства, представят премьеру спектакля «Осколки». Режиссером и исполнителем главной роли «тихой кухонной истории для честной компании» стал — Александр Калугин.

 

Команда проекта о спектакле:

Режиссер и исполнитель главной роли — Александр Калугин:

Сложно ли проживать отношения на сцене... даже не знаю. Все зависит от материала и в какой атмосфере это было создано. У нас так получается, что спектакль создается в абсолютной любви и по какому то добровольному согласию. Наша с Аленушкой потребность прожить отношения на сцене. Она и нашла эти пьесы. Где за счет представления разных, но очень конкретных жизненных ситуаций, раскрывается широта и долгота человеческих отношений. Но там нет такого ...и жили они долго и счастливо и умерли в один день. Все как у людей, нет ничего однозначно хорошего или плохого. Жизнь, где вы чувствуете, как на вас отражаются осколки ваших поступков. Каждый найдет в спектакле что-то для себя... смотря с чем в душе он придет и что захочет увидеть в этом.

О материале: Никита Ворожищев пьесами практически не занимается, он киносценарист. Это скорее всего его учебные работы. Но написана она, как жизненная история, прочувствованная, возможно просто рассказанная незнакомцу в поезде.

Марина Печекладова (Художник по костюмам): Диалог со зрителем здесь выписан очень тонко и концептуально... Интонациями, светом, говорящими паузами, даже просто отбиванием ритма руками, который отражает остроту момента. Руки и жесты здесь как-то особенно прописаны, благодаря монохромной сценографии и костюмов.

 

26 января

Время: 19:00 (продолжительность — 50 минут)

Место: улица Варварская, 32Д

 

 

Приобрести билеты можно на сайте, стоимость — 500 рублей.

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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