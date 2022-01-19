В Центре театрального мастерства представят премьеру спектакля «Осколки»

Сложно ли проживать отношения на сцене... даже не знаю. Все зависит от материала и в какой атмосфере это было создано. У нас так получается, что спектакль создается в абсолютной любви и по какому то добровольному согласию. Наша с Аленушкой потребность прожить отношения на сцене. Она и нашла эти пьесы. Где за счет представления разных, но очень конкретных жизненных ситуаций, раскрывается широта и долгота человеческих отношений. Но там нет такого ...и жили они долго и счастливо и умерли в один день. Все как у людей, нет ничего однозначно хорошего или плохого. Жизнь, где вы чувствуете, как на вас отражаются осколки ваших поступков. Каждый найдет в спектакле что-то для себя... смотря с чем в душе он придет и что захочет увидеть в этом.