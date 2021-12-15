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Проект «Драма_Talk» представит читку пьесы Виктора Коркия «Черный человек»

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Читка пьесы Виктора Коркия «Черный человек» пройдет в музейно-выставочном центре «Микула». Постановку представят 20 декабря, режиссером выступит Павел Ушаков, сообщают организаторы.

 

О пьесе

  • Пьеса — это попытка художественного исследования мифологии власти. Персонажи создаются гибридно-цитатным способом, а всякого рода имиджи: политические, литературные  — подвергаются пародийно-ироническому перекодированию. 

В читке задействованы актеры Нижегородского театра драмы — заслуженные артист РФ Алексей Хореняк, заслуженный артист РФ Николай Игнатьев, актер Павел Ушаков и актриса Нижегородского театра «Комедiя» Ольга Коновалова.

20 декабря

Время: 19:00

Место: Музейно-выставочный центр «Микула» (улица 50-летия Победы, 25)

 

 

Вход свободный, без регистрации, но организаторы просят соблюдать дистанцию и носить маски.

 

 

 

 

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»

 

 

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