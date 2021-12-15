Проект «Драма_Talk» представит читку пьесы Виктора Коркия «Черный человек»

Читка пьесы Виктора Коркия «Черный человек» пройдет в музейно-выставочном центре «Микула». Постановку представят 20 декабря, режиссером выступит Павел Ушаков, сообщают организаторы.
О пьесе
- Пьеса — это попытка художественного исследования мифологии власти. Персонажи создаются гибридно-цитатным способом, а всякого рода имиджи: политические, литературные — подвергаются пародийно-ироническому перекодированию.
В читке задействованы актеры Нижегородского театра драмы — заслуженные артист РФ Алексей Хореняк, заслуженный артист РФ Николай Игнатьев, актер Павел Ушаков и актриса Нижегородского театра «Комедiя» Ольга Коновалова.
20 декабря
Время: 19:00
Место: Музейно-выставочный центр «Микула» (улица 50-летия Победы, 25)
Вход свободный, без регистрации, но организаторы просят соблюдать дистанцию и носить маски.
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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»
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