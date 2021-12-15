Проект «Драма_Talk» представит читку пьесы Виктора Коркия «Черный человек»

О пьесе

Пьеса — это попытка художественного исследования мифологии власти. Персонажи создаются гибридно-цитатным способом, а всякого рода имиджи: политические, литературные — подвергаются пародийно-ироническому перекодированию.

В читке задействованы актеры Нижегородского театра драмы — заслуженные артист РФ Алексей Хореняк, заслуженный артист РФ Николай Игнатьев, актер Павел Ушаков и актриса Нижегородского театра «Комедiя» Ольга Коновалова.

20 декабря Время: 19:00 Место: Музейно-выставочный центр «Микула» (улица 50-летия Победы, 25) Вход свободный, без регистрации, но организаторы просят соблюдать дистанцию и носить маски.

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»