Нижегородская актриса получила «Золотую Маску». Маргариту Алашееву наградили «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства»

Маргарита Алашеева с 1960 года состоит в труппе Нижегородского театра драмы и сыграла более 60 ролей.

«Каждая ее роль, яркая и неповторимая, надолго остается в памяти зрителей. «Золотая маска» стала лишь подтверждение ее огромных театральных заслуг. В числе наград актрисы — премия города Нижнего Новгорода, премия имени Н.И. Собольщикова-Самарина и открытого театрального фестиваля-конкурса им. Е.А. Евстигнеева в номинации «Любимая актриса» а также множества других наград», — рассказывает команда театра.

Награда «Золотая маска» была создана в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства — опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, и театр кукол.

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