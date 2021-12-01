18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

В Нижегородском театре драмы пройдет премьера спектакля. Покажут «Смуту» в постановке Геннадия Шапошникова

2 декабря в Нижегородском государственном театре драмы имени Горького пройдет премьерный показ спектакля «Смута» в постановке Геннадия Шапошникова. В основе постановки — пьеса Владимира Жеребцова «Прямой Кузьма Минин». Режиссер определил жанр как народную драму.

 

В спектакле задействована практически вся театральная труппа.

«Наша постановка — попытка разобраться в теме «смутного времени», посмотреть на фигуру Минина как на продукт своей эпохи и попытаться осмыслить причины того движения, которое он возглавил», — добавляет Геннадий Шапошников.

Стоимость билетов и расписание можно узнать на сайте театра.

Посещение театра возможно только при предъявлении «Мультипасса 800» или QR-кода о вакцинации/иммунизации. Требования не распространяются на несовершеннолетних посетителей.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: