В Нижегородском театре драмы пройдет премьера спектакля. Покажут «Смуту» в постановке Геннадия Шапошникова

2 декабря в Нижегородском государственном театре драмы имени Горького пройдет премьерный показ спектакля «Смута» в постановке Геннадия Шапошникова. В основе постановки — пьеса Владимира Жеребцова «Прямой Кузьма Минин». Режиссер определил жанр как народную драму.
В спектакле задействована практически вся театральная труппа.
«Наша постановка — попытка разобраться в теме «смутного времени», посмотреть на фигуру Минина как на продукт своей эпохи и попытаться осмыслить причины того движения, которое он возглавил», — добавляет Геннадий Шапошников.
Стоимость билетов и расписание можно узнать на сайте театра.
Посещение театра возможно только при предъявлении «Мультипасса 800» или QR-кода о вакцинации/иммунизации. Требования не распространяются на несовершеннолетних посетителей.
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