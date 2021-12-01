В Нижегородском театре драмы пройдет премьера спектакля. Покажут «Смуту» в постановке Геннадия Шапошникова

В спектакле задействована практически вся театральная труппа.

«Наша постановка — попытка разобраться в теме «смутного времени», посмотреть на фигуру Минина как на продукт своей эпохи и попытаться осмыслить причины того движения, которое он возглавил», — добавляет Геннадий Шапошников.

Стоимость билетов и расписание можно узнать на сайте театра.

Посещение театра возможно только при предъявлении «Мультипасса 800» или QR-кода о вакцинации/иммунизации. Требования не распространяются на несовершеннолетних посетителей.

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