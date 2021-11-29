Проект «Драма_Talk» представит читку пьесы Клеменса Зетца «Отклонения»

Читка пьесы Клеменса Зетца «Отклонения» пройдет в штабе The Village в рамках проекта «Драма_Talk». Постановку представят 6 декабря, режиссером выступит Дмитрий Марков, сообщают организаторы.
О пьесе
- В чулане крохотной квартирки находят тело уборщицы Дженнифер, которая покончила с собой и оставила миниатюрные макеты квартир своих клиентов. Куратор картинной галереи открывает выставку этих миниатюр и приглашает членов семей, в которых работала Дженнифер, заранее посмотреть на эти. Выясняется, что квартиры не просто воссозданы в миниатюре, но в каждой из них есть свое особое отклонение.
Клеменс Й. Зетца — австрийский драматург, писатель, переводчик, сооснователь литературной группы «Платформа».
6 декабря
Время: 19:00
Место: Штаб-квартира The Village (Почаинская, 17Ж)
Вход свободный, но регистрация здесь.
Переводчик пьесы на русский язык: Наталия Бакши.
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