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Проект «Драма_Talk» представит читку пьесы Клеменса Зетца «Отклонения»

Читка пьесы Клеменса Зетца «Отклонения» пройдет в штабе The Village в рамках проекта «Драма_Talk». Постановку представят 6 декабря, режиссером выступит Дмитрий Марков, сообщают организаторы.

 

О пьесе

  • В чулане крохотной квартирки находят тело уборщицы Дженнифер, которая покончила с собой и оставила миниатюрные макеты квартир своих клиентов. Куратор картинной галереи открывает выставку этих миниатюр и приглашает членов семей, в которых работала Дженнифер, заранее посмотреть на эти. Выясняется, что квартиры не просто воссозданы в миниатюре, но в каждой из них есть свое особое отклонение.

Клеменс Й. Зетца — австрийский драматург, писатель, переводчик, сооснователь литературной группы «Платформа».

6 декабря

Время: 19:00

Место: Штаб-квартира The Village (Почаинская, 17Ж)

 

 

 

Вход свободный, но регистрация здесь.

Переводчик пьесы на русский язык: Наталия Бакши.

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»

 

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