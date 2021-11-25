В нижегородском ЦТМ проходит третья режиссерская лаборатория современной драматургии

С 22 по 29 ноября в нижегородском Центре театрального мастерства проходит третья режиссерская лаборатория современной драматургии. По ее итогам некоторые из показанных эскизов войдут в репертуар ЦТМ.
Эскиз спектакля – его скелет, мини-постановка, отражающая суть режиссерского подхода. Режиссеры-магистранты курса Виктора Рыжакова вместе с нижегородскими артистами создадут эскизы спектаклей по пьесам драматургов, представленных в 2021 году на фестивале молодой драматургии «Любимовка».
По словам художественного руководителя ЦТМ Евгения Пыхтина, режиссерская лаборатория современной драматургии – это «значимый проект ЦТМ, направленный на выстраивание отношений со специалистами из других городов, работу со зрителями и обновление театра: появляются новые названия в афише, новые лица, актерские дуэты».
28 и 29 ноября на показы приглашают зрителей — после каждого эскиза пройдут обсуждения. По итогам голосования экспертного совета и зрителей, которые посетили все показы, будут отобраны эскизы, которые в доработанном виде войдут в репертуар ЦТМ.
Расписание, условия посещения и билеты можно посмотреть здесь.
Возрастная категория: 18+.
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Фото: Рита Хорошо
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