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В нижегородском театре «Комедiя» пройдет мировая премьера. Представят пьесу о «бременских музыкантах» нашего времени

На сцене театра «Комедiя» пройдет премьера — пьеса «Комета Г» о «бременских музыкантах» нашего времени. Режиссером роуд-муви спектакля выступил Иван Комаров, а авторами оригинальной идеи — два студента Илья Мотовилов и Иван Лешин.

 

Пьеса написана драматургом Светланой Петрийчук специально для театра по оригинальной идее двух студентов — Ильи Мотовилова и Ивана Лешина. Создатели спектакля характеризуют его как роуд-муви — «историю о том, что по дороге к мечте нужно идти до конца».

Главными героями постановки стали три бывших рокера, которым не удалось выступить на рок-фестивале. Спустя 35 лет они встречаются и пытаются исполнить свою мечту.

«Трое друзей впервые за много лет встречаются и вспоминают, как когда-то они, молодые, энергичные и полные надежд парни, создали рок-группу «Комета Г» и спонтанно рванули на музыкальный фестиваль «Подольск-87». Выступить в тот день им так и не удалось, и этот незавершенный момент их биографии не дает им покоя», — говорится в анонсе постановки.

27 ноября

Время: 18:00

Место: улица Грузинская, 32

 

Билеты можно приобрести на сайте театра — стоимость 600 –1500.

 

 

 

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