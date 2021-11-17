В оперном театре пройдет праздничный концерт с артистами четырех(!) стран мира

19 ноября в 18:00 на сцене прозвучат произведения Шопена, Чайковского, Штрауса, Верди, Вагнера, Дунаевского, Мокроусова и Соловьева-Седова, а приглашенные коллективы из Грузии, Армении и Китая исполнят национальные танцы.

В концерте примут участие солисты оперы — Елена Сизова, Олег Федоненко, Алексей Кошелев и солисты балета Татьяна Пельмегова, Заслуженный артист РФ Александр Лысов. Кроме того, художественный руководитель театра Александр Топлов впервые выступит в качестве пианиста.

Стоимость билетов — от 300 до 1200 рублей.

Интервью с художественным руководителем театра — Александром Топловым для «НН.Собака.ru» здесь.

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Фото: сообщество театра «ВКонтакте»