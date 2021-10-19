Театральный фестиваль имени Горького отменил спектакль «Дядя Ваня» с Сергеем Безруковым

С 14 по 22 октября в нижегородском театре драмы проходит X Российский театральный фестиваль имени Горького. Спектакль «Дядя Ваня» с Сергеем Безруковым в главной роли от Московского губернского театра отменен из-за болезни актеров. Об этом сообщили организаторы.
Спектакль «Дядя Ваня» должен был закрывать театральный фестиваль и пройти 21 октября в 18:30.
Все, кто уже успел купить билеты, могут их вернуть. Так, билеты, приобретенные в кассе театра, необходимо сдать до начала спектакля. Возврат билетов, купленных на сайте, возможен только через электронную форму.
«Приносим извинения за причиненные неудобства и желаем здоровья», — добавили организаторы.
Кроме того, конференция по итогам фестиваля перенесена на 21 октября. Она пройдет в 12:00 в верхнем фойе театра.
Подробная программа фестиваля здесь.
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Фото: сайт Московского Губернского драматического театра
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