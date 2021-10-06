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Проект «Драма_Talk» проведет читки пьес в залах библиотек

В октябре проект «Драма_talk» проведет три читки пьес (из советского драматургического наследия) в залах нижегородских библиотек. Команда проекта представит работы трех авторов трех разных эпох — романтический коммунизм 20-30х, период застоя 70-х и перестройка конца 80-х годов.

 

Каждая из трех пьес затрагивает проблемы устройства общества, показывает его идеалы, стремления и ценности. Вход свободный, начало всех событий в 19:00.

11 октября

1920-30е. Новая эпоха. Пьеса «Чудесный сплав».

Драматург — Владимир Киршон; режиссер — Андрей Богданов.

Место проведения: Библиотека имени Герцена (улица Куйбышева, 11)

18 октября

1970-е. Период застоя. Пьеса «Лошадь Пржевальского».

Драматург — Михаил Шатров; режиссер — Дмитрий Марков.

Место проведения: Библиотека имени Люкина (улица Чаадаева, 15)

25 октября

1980-е. Перестройка. Пьеса «Черный человек».

Драматург — Виктор Коркия; режиссер — Павел Ушаков.

Место проведения: Библиотека имени Пушкина (улица Березовская, 96А)

1 ноября

Лекция филолога Евгения Прощина о современной репертуарной политике российских театров.

Место проведения: Библиотека имени Герцена (улица Куйбышева, 11)

 

 

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