Проект «Драма_Talk» проведет читки пьес в залах библиотек

В октябре проект «Драма_talk» проведет три читки пьес (из советского драматургического наследия) в залах нижегородских библиотек. Команда проекта представит работы трех авторов трех разных эпох — романтический коммунизм 20-30х, период застоя 70-х и перестройка конца 80-х годов.
Каждая из трех пьес затрагивает проблемы устройства общества, показывает его идеалы, стремления и ценности. Вход свободный, начало всех событий в 19:00.
11 октября
1920-30е. Новая эпоха. Пьеса «Чудесный сплав».
Драматург — Владимир Киршон; режиссер — Андрей Богданов.
Место проведения: Библиотека имени Герцена (улица Куйбышева, 11)
18 октября
1970-е. Период застоя. Пьеса «Лошадь Пржевальского».
Драматург — Михаил Шатров; режиссер — Дмитрий Марков.
Место проведения: Библиотека имени Люкина (улица Чаадаева, 15)
25 октября
1980-е. Перестройка. Пьеса «Черный человек».
Драматург — Виктор Коркия; режиссер — Павел Ушаков.
Место проведения: Библиотека имени Пушкина (улица Березовская, 96А)
1 ноября
Лекция филолога Евгения Прощина о современной репертуарной политике российских театров.
Место проведения: Библиотека имени Герцена (улица Куйбышева, 11)
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