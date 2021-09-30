Стала известна программа театрального фестиваля имени Горького

Юбилейный фестиваль, посвященный 800-летию Нижнего Новгорода, представит масштабную программу: встречу с лучшими театрами, мастер-классы, выставки, творческие встречи с актерами и режиссерами, открытые лекции и экскурсии.

«Литературно-философской базой в выборе темы фестиваля заложена горьковская мысль о том, что "все в человеке», — добавили организаторы.

В конкурсной афише представлены семь спектаклей российских театров, а также постановки национальных театров Белграда из Сербии. Зрителям увидят спектакли по произведениям — Николая Гоголя, Антона Чехова, Максима Горького, Ренаты Литвиновой, Ильи Члаки, Марюса Ивашкявичюса и Сергея Давыдова.

Горьковский фестиваль откроется уличной интермедией перед зданием театра. Нижегородцев и гостей города ждет встреча с трехметровой куклой-великаном Максима Горького, созданной специально к фестивалю.

Подробное расписание спектаклей опубликовано на сайте театра драмы.

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Фото: www.instagram.com/starofyourtime/