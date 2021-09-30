18+
  • Развлечения
  • Театр
Театр

Стала известна программа театрального фестиваля имени Горького

С 14 по 22 октября в Нижегородском театре драмы пройдет десятый Российский театральный фестиваль имени Горького. Свои таланты продемонстрируют актеры из Санкт-Петербурга, Саратова, Москвы, Казани и Нижнего Новгорода. Также зрителей ждут мастер-классы, выставки, творческие встречи с режиссерами и открытые лекции.

 

Юбилейный фестиваль, посвященный 800-летию Нижнего Новгорода, представит масштабную программу: встречу с лучшими театрами, мастер-классы, выставки, творческие встречи с актерами и режиссерами, открытые лекции и экскурсии.

«Литературно-философской базой в выборе темы фестиваля заложена горьковская мысль о том, что "все в человеке», — добавили организаторы.

В конкурсной афише представлены семь спектаклей российских театров, а также постановки национальных театров Белграда из Сербии. Зрителям увидят спектакли по произведениям — Николая Гоголя, Антона Чехова, Максима Горького, Ренаты Литвиновой, Ильи Члаки, Марюса Ивашкявичюса и Сергея Давыдова.

Горьковский фестиваль откроется уличной интермедией перед зданием театра. Нижегородцев и гостей города ждет встреча с трехметровой куклой-великаном Максима Горького, созданной специально к фестивалю.

Подробное расписание спектаклей опубликовано на сайте театра драмы.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: www.instagram.com/starofyourtime/

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: