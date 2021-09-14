В Нижегородском театре «Комедiя» планируют провести театральный фестиваль

Театральный фестиваль «Отражение» планируют провести в следующем году. Покажут: шесть спектаклей (большой формы) и пять (малой формы). Кроме того, театр проведет променад «Город. Комедия. Отражение», шесть лекций и пять мастер-классов на тему исследования жанра.

Отмечается, что пока решается вопрос с финансированием.

«Это дорогостоящий проект. Фестиваль невозможен без финансовой поддержки», — добавил директор театра Дмитрий Коновалов.

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Фото: сообщество театра «ВКонтакте»