В Нижегородском театре «Комедiя» планируют провести театральный фестиваль

В 2022 году в Нижнем Новгороде планируют провести международный театральный фестиваль комедии. Об этом сообщает главный режиссер театра «Комедiя» Иван Комаров.
Театральный фестиваль «Отражение» планируют провести в следующем году. Покажут: шесть спектаклей (большой формы) и пять (малой формы). Кроме того, театр проведет променад «Город. Комедия. Отражение», шесть лекций и пять мастер-классов на тему исследования жанра.
Отмечается, что пока решается вопрос с финансированием.
«Это дорогостоящий проект. Фестиваль невозможен без финансовой поддержки», — добавил директор театра Дмитрий Коновалов.
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Фото: сообщество театра «ВКонтакте»
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