Сергей Полунин выступит на сцене нижегородского оперного театра

Спектакли были созданы к 130-летию со дня рождения выдающегося танцовщика и ведущего участника дягилевских «Русских сезонов» — Вацлава Нижинского. Воплотит его образ на сцене — Сергей Полунин.

Судьба Нижинского в каждом из спектаклей рассматривается в разных аспектах.

балет SACRÉ на музыку Игоря Стравинского «Весна священная» — это рефлексия о нем как о гении танца

на музыку Игоря Стравинского «Весна священная» — это рефлексия о нем как о гении танца на создание PARADOX хореографа вдохновил личный дневник артиста, который он вел с января по март 1919 года, находясь в начальной стадии психического расстройства.

«Сергей Полунин находит точные собственные выразительные средства для того, чтобы рассказать эту трагическую историю о судьбе танцовщика. Возможно, не только особые артистические данные, но и время от времени проявляющаяся эпатажность артиста, его независимость побудили Юку Ойши сделать спектакль о Нижинском именно с ним», — отмечает хореограф.

Билеты на спектакли можно приобрести по ссылке.

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Фото: ifaj-congress.org