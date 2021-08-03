Сергей Полунин выступит на сцене нижегородского оперного театра

22 августа в нижегородском театре оперы и балета пройдут спектакли SACRÉ и PARADOX, поставленные японским хореографом Юкой Ойши. В главных ролях в балетах выступит Сергей Полунин.
Спектакли были созданы к 130-летию со дня рождения выдающегося танцовщика и ведущего участника дягилевских «Русских сезонов» — Вацлава Нижинского. Воплотит его образ на сцене — Сергей Полунин.
Судьба Нижинского в каждом из спектаклей рассматривается в разных аспектах.
- балет SACRÉ на музыку Игоря Стравинского «Весна священная» — это рефлексия о нем как о гении танца
- на создание PARADOX хореографа вдохновил личный дневник артиста, который он вел с января по март 1919 года, находясь в начальной стадии психического расстройства.
«Сергей Полунин находит точные собственные выразительные средства для того, чтобы рассказать эту трагическую историю о судьбе танцовщика. Возможно, не только особые артистические данные, но и время от времени проявляющаяся эпатажность артиста, его независимость побудили Юку Ойши сделать спектакль о Нижинском именно с ним», — отмечает хореограф.
Билеты на спектакли можно приобрести по ссылке.
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Фото: ifaj-congress.org
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