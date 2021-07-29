ЦТМ представит два проекта о Нижнем. Постановку «Герои среди нас» и аудиоспектакль-прогулку «Погружение Променад»

К 800-летию Нижнем Новгорода Центр театрального мастерства работает над двумя проектами: постановкой «Герои среди нас» и аудиоспектаклем-прогулкой «Погружение Променад».
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автор фото — Оксана Шверницкая
Спектакль «Герои среди нас»
Автор идеи и продюсер спектакля – художественный руководитель ЦТМ Евгений Пыхтин.
ЦТМ расскажет о нижегородцах, проявляющих неравнодушие и героизм в своей профессии и общественно значимых проектах. Над спектаклем работает команда постановщиков, актеры нижегородских театров и перформеры. Текстовая канва будет состоять из материалов, рожденных во время репетиционного процесса, а также монологов нижегородцев, героев нашего времени, у которых брали интервью драматург Сергей Давыдов и режиссер Никита Бетехтин.
Премьерные показы — 4 августа в 20:00 и 5 августа в 19:00 в театре драмы. Билеты можно приобрести здесь.
Вход на спектакль возможен только при предъявлении:
- сертификата об иммунизации,
- результата теста на наличии антител к коронавирусу (не более 60 дней)
- свежего отрицательного ПЦР-теста
- «Мультипасс 800»
Спектакль «Погружение Променад»
«Погружение Променад» — это прогулка по историческому центру города, во время которой зрители услышат истории разных людей и увидят незаметные места, значимые для них.
Участники променада смогут взаимодействовать с историями лично – с помощью QR-кодов, которые станут визуальным дополнением спектакля.
«Для каждого человека в городе существуют особенные памятные «точки», по возвращении в которые он перестает воспринимать город цельно и относится к нему более личностно. «Погружение Променад» и есть прогулка по памятным точкам. Знакомство с воспоминаниями других людей̆ позволяет понять, что город – не бездушный̆ массив зданий, а дом для каждого из нас, наполненный̆ переживаниями, эмоциями и опытом», — отмечают организаторы.
Премьера — 13, 14 и 15 августа. Стоимость билетов — 1000 рублей. Сбор: улица Заломова, 9 (около моста над Похвалинским съездом) в 18:00.
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