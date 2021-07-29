ЦТМ представит два проекта о Нижнем. Постановку «Герои среди нас» и аудиоспектакль-прогулку «Погружение Променад»

Спектакль «Герои среди нас»

Автор идеи и продюсер спектакля – художественный руководитель ЦТМ Евгений Пыхтин.

ЦТМ расскажет о нижегородцах, проявляющих неравнодушие и героизм в своей профессии и общественно значимых проектах. Над спектаклем работает команда постановщиков, актеры нижегородских театров и перформеры. Текстовая канва будет состоять из материалов, рожденных во время репетиционного процесса, а также монологов нижегородцев, героев нашего времени, у которых брали интервью драматург Сергей Давыдов и режиссер Никита Бетехтин.

Премьерные показы — 4 августа в 20:00 и 5 августа в 19:00 в театре драмы. Билеты можно приобрести здесь.

Вход на спектакль возможен только при предъявлении: