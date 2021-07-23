Главным режиссером театра «Комедiя» стал выпускник МХАТа Иван Комаров

«Надеемся, что Иван Комаров, который станет первым за двенадцать лет главным режиссером, сделает наш театр еще ярче», — отметила и.о. директора городского департамента культуры Светлана Гуляева.

Иван Комаров рассказал о творческих планах на театральный сезон. По его словам, особое внимание он уделит новым форматам и диалогу со зрителем. Так, главный режиссер предложил открыть в театре дневные лектории, посвященные исследованию комедии и человеческой природы. Кроме того, он планирует поставить спектакль об истории театра в честь юбилейного 75-го театрального сезона.

Иван Комаров — выпускник Театрального института имени Бориса Щукина и магистратуры Школы-студии МХАТ и Центра имени Мейерхольда в качестве вольного слушателя. Нижегородцам он известен по двум постановкам в ЦТМ: «Кодекс курильщика» и «Летели качели».

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