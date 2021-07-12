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Проект «Драма_Talk» представит читку пьесы Мило Рау «Пять легких пьес»

Читка пьесы Мило Рау «Пять легких пьес» состоится на нижегородской ярмарке в рамках проекта «Драма_Talk». Постановку представят 19 июля, режиссером выступит Андрей Богданов, сообщают организаторы.

 

«Пять легких пьес» — это эксперимент по воспроизведению фрагментов человеческой истории в пяти частях.

Драматург переосмысляет историю Бельгии через биографию и описание преступлений маньяка — Марка Дютру. Зрители увидят панорамную картину бельгийской истории — от провозглашения независимости Конго до массового «Белого марша», спровоцированного делом Дютру.

19 июля

Время: 18:30

Место: Главный ярмарочный дом, 2 этаж, зал Бетанкура — улица Совнаркомовская, 13

 

 

Регистрация здесь.

Чтобы попасть на читку, необходимо предоставить — сертификат о вакцинации, справку о наличии антител или свежий отрицательный ПЦР-тест.

 

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Фото: архив организаторов

 

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