Проект «Драма_Talk» представит читку пьесы Мило Рау «Пять легких пьес»

«Пять легких пьес» — это эксперимент по воспроизведению фрагментов человеческой истории в пяти частях.

Драматург переосмысляет историю Бельгии через биографию и описание преступлений маньяка — Марка Дютру. Зрители увидят панорамную картину бельгийской истории — от провозглашения независимости Конго до массового «Белого марша», спровоцированного делом Дютру.