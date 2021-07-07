ЦТМ поставит спектакль с участием нижегородцев

Автором идеи стал художественный руководитель Центра театрального мастерства Евгений Пыхтин. Самой постановке будет предшествовать образовательная программа, созданная под руководством режиссера Никиты Бетехтина и хореографа Сергея Тонышева.

Подготовка будущих участников спектакля будет включать тренинги по пластике, документальному театру и перформативным практикам. Участие в программе бесплатное.

Показы пройдут 4 и 5 августа. Вместе с нижегородцами, выбранными из числа желающих, в спектакле примут участие актеры нижегородских театров.

Отправить заявку на участие в спектакле можно до 10 июля, а результаты станут известны на следующий день. Род деятельности человека и наличие театрального опыта значения не имеют. Единственное ограничение: возраст не меньше 16 лет.

Для заявки необходимо записать видеовизитку длительностью 1-2 минуты и прислать на почту: ctm.teatr@gmail.com. В визитке следует рассказать:

- О себе (ФИО, возраст, деятельность, хобби, личный номер телефона)

- Участвовали ли вы в социальных проектах (культура, благоустройство и другие сферы) в Нижнем Новгороде, и, если да, каким был ваш опыт?

- Любите ли вы Нижний Новгород и, если да, почему?

- Любую историю из жизни

Формат «театр горожан» – тип театральной постановки, подразумевающий внимание к локальному контексту, проблемам местных сообществ, практикам построения коммуникаций внутри группы и творческому и социальному высказыванию каждого участника, не являющегося профессиональным актером, от своего имени.

Проект нижегородского Центра Театрального Мастерства будет кросс-жанровым и, кроме театра горожан, включит документальные и перформативные практики, а также искусство инсталляции.