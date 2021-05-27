В нижегородском оперном театре пройдет мастер-класс по театральному этикету

30 мая в нижегородском театре оперы и балеты имени Пушкина пройдет лекция-дискуссия — «Правила театрального этикета: от дресс-кода до финального “Браво”». Вместе с участниками, эксперт разберет ситуации, которые могут случиться со зрителями в театре: в зале, гардеробе или буфете. Посетить мероприятие смогут зрители, которые приобретут билет на балет «Безымянная звезда».
Проведет встречу о театральном этикете — Анастасия Киреева — кандидат экономических наук и специалист по светскому и деловому этикету.
Эксперт расскажет, как правильно отблагодарить артистов за исполнение, какой выбрать наряд, чтобы проявить уважение к собравшимся и как правильно обратиться к незнакомцу на соседнем кресле.
30 мая
Время: 16:30
Место: улица Белинского, 69 (фойе оперного театра)
Театр оперы и балета имени Пушкина делает практику тематических встреч регулярной – в фойе театра уже собирались студенты консерватории, закулисье театра посещали участники «Студенческой весны», впереди – мастер-класс по этикету, а в следующем сезоне – новая программа лекций и мастер-классов. Так, театр станет площадкой для культурных дискуссий, обсуждений и обмена опытом.
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