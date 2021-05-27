В нижегородском оперном театре пройдет мастер-класс по театральному этикету

30 мая в нижегородском театре оперы и балеты имени Пушкина пройдет лекция-дискуссия — «Правила театрального этикета: от дресс-кода до финального “Браво”». Вместе с участниками, эксперт разберет ситуации, которые могут случиться со зрителями в театре: в зале, гардеробе или буфете. Посетить мероприятие смогут зрители, которые приобретут билет на балет «Безымянная звезда».