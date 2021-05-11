В нижегородском оперном театре пройдет «Вечер балета»

15 мая в театре оперы и балета имени Пушкина пройдет «Вечер балета», на сцене выступит приглашенный солист – Дмитрий Выскубенко.
Формат «Вечеров балета» в театре возродил руководитель балетной труппы Морихиро Ивата. Концертная программа состоит из мировой балетной классики и современной хореографии. У гостей вечера появится возможность за один вечер увидеть фрагменты из разных постановок и спектаклей.
15 мая
Время: 18:00
Место: улица Белинского, 59
Приглашенный артист — Дмитрий Выскубенко — первый солист Баварского государственного балета, приглашенный ведущий солист Челябинского государственного академического театра оперы и балета.
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