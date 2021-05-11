18+
  • Развлечения
  • Театр

В нижегородском оперном театре пройдет «Вечер балета»

15 мая в театре оперы и балета имени Пушкина пройдет «Вечер балета», на сцене выступит приглашенный солист – Дмитрий Выскубенко.

 

Формат «Вечеров балета» в театре возродил руководитель балетной труппы Морихиро Ивата. Концертная программа состоит из мировой балетной классики и современной хореографии. У гостей вечера появится возможность за один вечер увидеть фрагменты из разных постановок и спектаклей.

15 мая

Время: 18:00

Место: улица Белинского, 59

 

Приглашенный артист — Дмитрий Выскубенко — первый солист Баварского государственного балета, приглашенный ведущий солист Челябинского государственного академического театра оперы и балета.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: архив организаторов

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты