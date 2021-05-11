В нижегородском оперном театре пройдет «Вечер балета»

Формат «Вечеров балета» в театре возродил руководитель балетной труппы Морихиро Ивата. Концертная программа состоит из мировой балетной классики и современной хореографии. У гостей вечера появится возможность за один вечер увидеть фрагменты из разных постановок и спектаклей.

15 мая Время: 18:00 Место: улица Белинского, 59 Приглашенный артист — Дмитрий Выскубенко — первый солист Баварского государственного балета, приглашенный ведущий солист Челябинского государственного академического театра оперы и балета.