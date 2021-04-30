Нижегородский театр оперы и балета представил программу на майские праздники

С 2 по 9 мая в театре оперы и балета имени Пушкина пройдет насыщенная программа мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Полная программа:
- 2 мая — Пасхальный концерт. Организаторы подготовили программу из духовной музыки и известных шлягеров мировой оперной и балетной классики в исполнении ведущих солистов театра
- 5 мая — детский балет «Белоснежка» Карэна Хачатуряна. В основу либретто положена немецкая романтическая легенда в пересказе братьев Гримм
- 6 мая — опера Верди «Травиата» — интимная драма сильных и глубоких чувств, поражающая своей правдивостью и человечностью
- 7 мая — балет «Лебединое озеро» Чайковского – трепетная рыцарская история о любви двух юных влюбленных
- 8 мая — театрализованная программа «Жди меня», по одноименной пьесе Константина Симонова, посвященная Дню Победы
- 9 мая — музыкальный салон «Песни, хранящие память» — прозвучат песни военных лет
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