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На нижегородской ярмарке пройдет читка пьесы Штефана Хорнбаха проекта «Драма_talk»

26 апреля на нижегородской ярмарке в рамках проекта «Драма_talk» пройдет читка и обсуждение пьесы Штефана Хорнбаха «Игра жизни, игра смерти» в постановке режиссера Ольги Пыжовой.

 

Сезон с подзаголовком «Драма_talk: nur Deutschland» посвящен современной немецкой драматургии.

Оригинальное название пьесы Хорнбаха «Über meine Leiche» — «Над моим бездыханным телом» — точнее и прямолинейней отражает содержание пьесы. Пьеса о стремлении к жизни сквозь непобедимость смерти. О стремлении к смерти сквозь непобедимость жизни. О стремлении к любви сквозь любовь.

26 апреля

Время: 18:30

Место: Главный ярмарочный дом, 2 этаж, зал Бетанкура — улица Совнаркомовская, 13

 

Для участия в мероприятии необходима регистрация.

 

 

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Фото: архив проекта «ВКонтакте»

 

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