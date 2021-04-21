На нижегородской ярмарке пройдет читка пьесы Штефана Хорнбаха проекта «Драма_talk»

Сезон с подзаголовком «Драма_talk: nur Deutschland» посвящен современной немецкой драматургии.

Оригинальное название пьесы Хорнбаха «Über meine Leiche» — «Над моим бездыханным телом» — точнее и прямолинейней отражает содержание пьесы. Пьеса о стремлении к жизни сквозь непобедимость смерти. О стремлении к смерти сквозь непобедимость жизни. О стремлении к любви сквозь любовь.

26 апреля Время: 18:30 Место: Главный ярмарочный дом, 2 этаж, зал Бетанкура — улица Совнаркомовская, 13 Для участия в мероприятии необходима регистрация.

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Фото: архив проекта «ВКонтакте»