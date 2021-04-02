В нижегородском театре оперы и балета пройдет юбилейный вечер Морихиро Ивата

В первом отделении Морихиро представит музыкально хореографическую фантазию «Шопениана, или японские этюды», которая стала его первой работой в Нижнем Новгороде.

А во втором – на сцену, с номерами из разных балетов выйдут приглашенные артисты — Большого и Михайловского театра, Кремлевского балета, Татарского театра оперы и балета имени Джалиля, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и солисты и артисты Нижегородской балетной труппы.