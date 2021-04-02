В нижегородском театре оперы и балета пройдет юбилейный вечер Морихиро Ивата

Руководитель нижегородской балетной труппы готовит для гостей концертную программу. 8 апреля на сцену театра оперы и балета имени Пушкина выйдут ведущие солисты, примы и премьеры театров России.
В первом отделении Морихиро представит музыкально хореографическую фантазию «Шопениана, или японские этюды», которая стала его первой работой в Нижнем Новгороде.
А во втором – на сцену, с номерами из разных балетов выйдут приглашенные артисты — Большого и Михайловского театра, Кремлевского балета, Татарского театра оперы и балета имени Джалиля, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и солисты и артисты Нижегородской балетной труппы.
8 апреля
Время: 18:00
Место: улица Белинского, 59
Концерт в 2-х отделениях. Билеты можно приобрести, перейдя по ссылке.
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