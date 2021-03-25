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В Нижнем Новгороде впервые пройдет акция «Ночь театров»

27 марта в Нижнем Новгороде впервые пройдет акция «Ночь театров». Мероприятия развернутся на городских площадках — в театрах, музеях и даже на железнодорожном вокзале. 

 

Акция «Ночь театров» уже несколько лет подряд проводится в Москве. В этом году подобное мероприятие впервые пройдет и в Нижнем Новгороде. К «Ночи театров» подготовлена разнообразная программа, в том числе в онлайн-формате. Нижегородцы смогут посетить тематические экскурсии, спектакли, концерты, мастер-классы и творческие встречи.

«Мы хотим показать нижегородцам мир театра в новом формате. Для поклонников театра это будет праздником, а для новых зрителей — открытием. Ведь живая игра актеров, которую видишь здесь и сейчас, ни с чем не сравнится», — отметил министр культуры Олег Беркович.

Подробная программа мероприятий здесь.


 

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Фото: Никита Духник

 

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