27 марта в Нижнем Новгороде впервые пройдет акция «Ночь театров». Мероприятия развернутся на городских площадках — в театрах, музеях и даже на железнодорожном вокзале.
Акция «Ночь театров» уже несколько лет подряд проводится в Москве. В этом году подобное мероприятие впервые пройдет и в Нижнем Новгороде. К «Ночи театров» подготовлена разнообразная программа, в том числе в онлайн-формате. Нижегородцы смогут посетить тематические экскурсии, спектакли, концерты, мастер-классы и творческие встречи.
«Мы хотим показать нижегородцам мир театра в новом формате. Для поклонников театра это будет праздником, а для новых зрителей — открытием. Ведь живая игра актеров, которую видишь здесь и сейчас, ни с чем не сравнится», — отметил министр культуры Олег Беркович.
Подробная программа мероприятий здесь.
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Фото: Никита Духник
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