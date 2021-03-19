В Нижнем Новгороде стартовал театральный фестиваль

Свои работы представляют профессиональные государственные и муниципальные театры Нижегородской области. В этом году спектакли борются в следующих номинациях: «Исполнительское мастерство», «Режиссура», «Лучшее художественное оформление спектакля» и других.

«Раз в сезон бригада критиков отсматривает спектакли, выдвинутые театрами, и не только присуждает «дипломы удач», но – главное – обсуждает с создателями спектаклей их работу, соотносит ее с общим театральным процессом», — отмечает член жюри фестиваля Марина Дмитревская.

21 марта в Доме актера назовут лауреатов фестиваля. Награждение победителей пройдет 29 марта в Нижегородском театре драмы имени Горького.

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Фото: архив организаторов