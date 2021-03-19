Нижегородские артисты балета стали заслуженными артистами РФ

Артистам Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина присвоили звание «Заслуженный артист РФ». Об этом сообщает пресс-служба оперного театра.
Впервые за 20 лет такое звание присвоено артистам балетной труппы Нижегородского оперного театра.
Александр Лысов занимается балетом уже 30 лет. Среди его главных ролей — Принц Зигфрид и Ротбарт в «Лебедином озере», Принц и Мышиный Король в «Щелкунчике», Ромео в «Ромео и Джульетте».
В 2020 году Василий Козлов отметил 20-летие своей службы на сцене театра. Среди его главных ролей — Принц Щелкунчик и Принц Дезире в «Спящей Красавице», Спартак в «Спартаке», Базиль в «Дон Кихоте».
«Это очень важное событие для сферы культуры региона. Впервые за 20 лет почетное звание присвоено артистам балетной труппы Нижегородского театра оперы и балета», — отметил Глеб Никитин.
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Фото: архив организаторов
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