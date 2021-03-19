Нижегородские артисты балета стали заслуженными артистами РФ

Впервые за 20 лет такое звание присвоено артистам балетной труппы Нижегородского оперного театра.

Александр Лысов занимается балетом уже 30 лет. Среди его главных ролей — Принц Зигфрид и Ротбарт в «Лебедином озере», Принц и Мышиный Король в «Щелкунчике», Ромео в «Ромео и Джульетте».

В 2020 году Василий Козлов отметил 20-летие своей службы на сцене театра. Среди его главных ролей — Принц Щелкунчик и Принц Дезире в «Спящей Красавице», Спартак в «Спартаке», Базиль в «Дон Кихоте».

«Это очень важное событие для сферы культуры региона. Впервые за 20 лет почетное звание присвоено артистам балетной труппы Нижегородского театра оперы и балета», — отметил Глеб Никитин.





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Фото: архив организаторов