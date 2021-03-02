18+
  • Развлечения
  • Театр

Творческое объединение «Нетеатр» открывает курс «Актерский мозг»

Каждое воскресенье марта в творческом пространстве «Ухо Платона» будут проходить тренинги и мастер-классы с артистами «Нетеатра».

 

Полная программа образовательного курса:

7 марта

  • «Психофизика и звучание актера» — ведущий тренинга Максим Иванов — преподаватель, художественный руководитель и дирижер Нижегородского музыкального училища имени Балакирева

14 марта

  • «Йога для актера» — ведущая тренинга Елена Кальсина — преподаватель аштанга-йоги
  • «Тайны речевого обаяния» — ведущая тренинга Марина Лобанова — педагог Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева и музыкального училища имени Балакирева
  • «Биоэнергетика и снятие телесных зажимов» — ведущая тренинга Вероника Балина — выпускница Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева

21 марта

  • «Тайны речевого обаяния» — ведущая тренинга Марина Лобанова
  • «Творческое пространство актера» — ведущая тренинга Ирина Сулима — актриса, музыкант и педагог

28 марта

  • «Тайны речевого обаяния» — ведущая тренинга Марина Лобанова
  • «Актерское тело. Воображение» — ведущая тренинга Ирина Сулима

 

Подробную информацию и стоимость курса можно узнать на официальной странице «Нетеатра» «ВКонтакте».

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: сообщество театра «ВКонтакте»

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты