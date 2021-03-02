Творческое объединение «Нетеатр» открывает курс «Актерский мозг»

Полная программа образовательного курса:

7 марта

«Психофизика и звучание актера» — ведущий тренинга Максим Иванов — преподаватель, художественный руководитель и дирижер Нижегородского музыкального училища имени Балакирева

14 марта

«Йога для актера» — ведущая тренинга Елена Кальсина — преподаватель аштанга-йоги

— ведущая тренинга Елена Кальсина — преподаватель аштанга-йоги «Тайны речевого обаяния» — ведущая тренинга Марина Лобанова — педагог Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева и музыкального училища имени Балакирева

— ведущая тренинга Марина Лобанова — педагог Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева и музыкального училища имени Балакирева «Биоэнергетика и снятие телесных зажимов» — ведущая тренинга Вероника Балина — выпускница Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева

21 марта

«Тайны речевого обаяния» — ведущая тренинга Марина Лобанова

— ведущая тренинга Марина Лобанова «Творческое пространство актера» — ведущая тренинга Ирина Сулима — актриса, музыкант и педагог

28 марта

«Тайны речевого обаяния» — ведущая тренинга Марина Лобанова

— ведущая тренинга Марина Лобанова «Актерское тело. Воображение» — ведущая тренинга Ирина Сулима

Подробную информацию и стоимость курса можно узнать на официальной странице «Нетеатра» «ВКонтакте».

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Фото: сообщество театра «ВКонтакте»