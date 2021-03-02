Творческое объединение «Нетеатр» открывает курс «Актерский мозг»

Каждое воскресенье марта в творческом пространстве «Ухо Платона» будут проходить тренинги и мастер-классы с артистами «Нетеатра».
Полная программа образовательного курса:
7 марта
- «Психофизика и звучание актера» — ведущий тренинга Максим Иванов — преподаватель, художественный руководитель и дирижер Нижегородского музыкального училища имени Балакирева
14 марта
- «Йога для актера» — ведущая тренинга Елена Кальсина — преподаватель аштанга-йоги
- «Тайны речевого обаяния» — ведущая тренинга Марина Лобанова — педагог Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева и музыкального училища имени Балакирева
- «Биоэнергетика и снятие телесных зажимов» — ведущая тренинга Вероника Балина — выпускница Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева
21 марта
- «Тайны речевого обаяния» — ведущая тренинга Марина Лобанова
- «Творческое пространство актера» — ведущая тренинга Ирина Сулима — актриса, музыкант и педагог
28 марта
- «Тайны речевого обаяния» — ведущая тренинга Марина Лобанова
- «Актерское тело. Воображение» — ведущая тренинга Ирина Сулима
Подробную информацию и стоимость курса можно узнать на официальной странице «Нетеатра» «ВКонтакте».
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Фото: сообщество театра «ВКонтакте»
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