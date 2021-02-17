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В Нижнем Новгороде впервые выступят победители «Золотой маски»

Победители фестиваля «Золотая маска» выступят в Нижнем Новгороде к празднованию 800-летия города — спектакли-лауреаты покажут летом 2021 года. Проект будет реализован при поддержке федерального министерства культуры.

 

  • Спектакль «Сон в летнюю ночь», театр «Мастерская П.Н. Фоменко»

«В Нижнем Новгороде гастрольный проект фестиваля пройдет впервые. Помимо показа спектаклей, в дни фестиваля запланирована обширная образовательная программа: обучающие мастер-классы для профессионалов и открытые лекции для тех, кто интересуется театральным искусством», — сообщила заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина.

С 21 июня по 31 августа выступят артисты московских и новосибирского театров. Столичный театр «Мастерская П.Н. Фоменко» даст спектакль «Сон в летнюю ночь», «Центр драматургии и режиссуры» представит пьесу «Старый дом», Театр наций — «Иранскую конференцию», а новосибирский театр «Красный факел» покажет спектакль «Дети солнца».


 

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Фото: архив организаторов

 

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