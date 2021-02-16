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Нижегородский государственный цирк возобновляет работу

27 февраля Нижегородский цирк откроет свои двери и представит шоу Гии Эрадзе «Бурлеск». Об этом сообщают организаторы.

 

После премьерного показа программы «Бурлеск» в марте 2020 года коллектив приостановил представления на время карантина. С 27 февраля Нижегородский цирк открывает свои двери и готов встретить гостей с соблюдением всех правил Роспотребнадзора.

Полную афишу мероприятий можно посмотреть на сайте.

 

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Фото: сообщество цирка «ВКонтакте»

 

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