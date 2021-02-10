Нижегородский оперный театр адаптирует шесть постановок для незрячих людей

В 2021 году театр оперы и балета имени Пушкина адаптирует еще шесть постановок для незрячих и слабовидящих нижегородцев. В репертуаре театра станет восемь спектаклей с тифлокомментарием.
До конца года адаптировать планируется оперы «Евгений Онегин», «Иван Сусанин», «Анна—Марина», «Борис Годунов», «Пиковая дама» и «Иоланта». Уже сейчас незрячим нижегородцам доступны постановки — «Бахчисарайский фонтан» и «Князь Игорь».
«Приходя в театр, незрячий человек получает приемник и наушник, через который подается информация о визуальной составляющей спектакля. Тифлокомментарий создается специалистом заранее и озвучивается в режиме прямого тифлокомментирования», — отметила тифлокомментатор Вера Трубникова.
Тифлокомментарий — лаконичное описание предмета или действия, непонятного незрячему без специального словесного пояснения.
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Фото: dostoprimechatelnosti-rus.ru
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