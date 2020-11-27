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В Нижнем Новгороде пройдет онлайн-фестиваль молодежных и независимых театров «Alter Art»

C 5 по 20 декабря в онлайн–режиме пройдет фестиваль молодежных театров «Альтер Арт», который направлен на поддержку новых исполнителей, актеров, режиссеров и независимых театров.

В Нижнем Новгороде пройдет онлайн-фестиваль молодежных и независимых театров «Альтер Арт» — мероприятие подготовлено к 800-летию города и празднованию 75-летия Победы. Организаторами проекта выступили Министерство культуры Нижегородской области и Университет Лобачевского.

Фестиваль пройдёт по трем направлениям:

  • Видео-спектакль
  • Онлайн-трансляция живого выступления
  • Мастер-классы

В состав жюри вошли:

  • главный режиссер Нижегородского театра юного зрителя, выпускник ГИТИСа — Алексей Логачев
  • заслуженная артистка РФ, основатель независимого театра «Камер-юнкер» — Елена Фирстова
  • актриса Нижегородского театра юного зрителя, режиссер — Ирина Аврова

Мастер-классы по актерскому мастерству, пластическому театру, сценической речи, современному театральному искусству будут доступны в онлайн и офлайн форматах. Темы и время проведения мастер-классов объявят позже.


 

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Фото: архив организаторов.

 

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