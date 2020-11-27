В Нижнем Новгороде пройдет онлайн-фестиваль молодежных и независимых театров «Alter Art»

В Нижнем Новгороде пройдет онлайн-фестиваль молодежных и независимых театров «Альтер Арт» — мероприятие подготовлено к 800-летию города и празднованию 75-летия Победы. Организаторами проекта выступили Министерство культуры Нижегородской области и Университет Лобачевского.

Фестиваль пройдёт по трем направлениям:

Видео-спектакль

Онлайн-трансляция живого выступления

Мастер-классы

В состав жюри вошли:

главный режиссер Нижегородского театра юного зрителя, выпускник ГИТИСа — Алексей Логачев

заслуженная артистка РФ, основатель независимого театра «Камер-юнкер» — Елена Фирстова

актриса Нижегородского театра юного зрителя, режиссер — Ирина Аврова

Мастер-классы по актерскому мастерству, пластическому театру, сценической речи, современному театральному искусству будут доступны в онлайн и офлайн форматах. Темы и время проведения мастер-классов объявят позже.





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Фото: архив организаторов.