Театр «Комедiя» запускает серию онлайн-экскурсий

«Горький среди нас» проект театра «Комедiя» — подарок нижегородцам в преддверии 800-летия города. Актер нижегородского театра Игорь Смеловский в образе писателя Максима Горького прогуляется по Нижнему и расскажет о непростом детстве в одиночестве и бедности, о периоде учебы в Слободском училище, об увлечении литературой, о «Горьковских елках» и благотворительных делах, инициатором которых был писатель.

«Алексей Максимович Горький живет на нашей сцене в спектакле «Затмение Солнца». И нам захотелось вывести его на улицы города, чтобы он сам рассказал нам, нижегородцам, о тех местах, домах, дворах родного города, где прошли его детство, юность и годы становления как писателя», — делятся организаторы проекта.

Посмотреть виртуальные экскурсии может любой желающий на сайте или в социальных сетях театра.



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Фото: сообщество театра «Вконтакте».