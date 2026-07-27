Рассказываем, чем живут и где тренируются нижегородские слэклайнеры.
Суть слэклайна – балансировать и ходить по текстильной стропе, натянутой между двумя точками. В отличие от циркового каната, стропа пружинит под ногами, а человек подстраивает свои движения под ее динамику.
Слэклайн-сообщество Slackline NiNo появилось в Нижнем в 2013-м – команда проводит открытые тренировки, выезжает на турслеты, участвует в городских праздниках. А три года назад запустила в Нижнем свой фестиваль по хайлайну «НЕФЕСТ», куда приезжают спортсмены со всей страны. В хайлайне стропа натянута на большой высоте, спортсмен ходит по ней со страховкой. А еще есть хайлайн-фристайл с динамическими трюками и триклайн с акробатикой. Хождение по стропе, помимо баланса, развивает концентрацию внимания и умение чувствовать свое тело.
Сергей Матушкин
лидер Slackline NiNo, хайлайнер
Для меня это в первую очередь спорт. Хотя люди находят совсем разные грани в слэклайне: кому-то нравится медитативное состояние, в которое погружает слэклайн, кому-то придумывать новые трюки, кто-то просто расслабляется после рабочего дня, прочищает голову от назойливых мыслей.
Любимые места сообщества – специализированная слэклайн-площадка в Парке 800-летия и овраг на набережной Федоровского для хайлайна (стропу здесь вешают на 20-метровую высоту). Иногда слэклайнеров можно заметить в парке Пушкина. Оборудование ставят везде, где есть две подходящие опоры.
Сергей Матушкин
лидер Slackline NiNo, хайлайнер
Слэклайн и хайлайн тесно связаны с поездками на природу в красивые места. Часто выбираемся за пределы региона: ездили в Челябинскую и Свердловскую области, Пермский край и другие локации на Урале. К нам присоединяются в основном после фестивалей в регионах, когда имеют возможность подольше поработать со слэклайном, распробовать его. Наши ребята принимали участие в установлении рекорда Гиннесса по самому высокому хайлайну в мире – ходили на стропе высотой 350 метров и длиной 245 метров, растянутой между небоскребами Москва-Сити.
Попробовать себя в слэклайне может любой желающий, начиная с 8 лет – открытые тренировки проходят несколько раз в неделю вечером. Для новичков готовят ученические стропы, а более опытные спортсмены объясняют технику. Единственное пожелание – взять с собой удобную обувь на плоской подошве.
Наземный слэклайн высотой 5-10 метров без опыта реально освоить за два дня, а тем, кто уже занимался активными видами спорта, хватит и 30 минут.
Чтобы выйти на хайлайн, потребуется год тренировок на небольшой высоте, но все зависит от индивидуальных особенностей – при хорошей подготовке на это может уйти всего пара месяцев. Участникам сообщества от 18 до 40 лет, а на открытые тренировки приходят дети с родителями. Есть, например, 10-летние спортсмены, которые успешно развиваются в дисциплине. Верхняя граница – 59 лет, столько московскому каскадеру Геннадию Скрипко, самому первому (и самому возрастному) хайлайнеру в России.
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