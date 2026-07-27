«Наши ребята принимали участие в установлении рекорда Гиннесса по самому высокому хайлайну в мире»

Попробовать себя в слэклайне может любой желающий, начиная с 8 лет – открытые тренировки проходят несколько раз в неделю вечером. Для новичков готовят ученические стропы, а более опытные спортсмены объясняют технику. Единственное пожелание – взять с собой удобную обувь на плоской подошве.

Наземный слэклайн высотой 5-10 метров без опыта реально освоить за два дня, а тем, кто уже занимался активными видами спорта, хватит и 30 минут.

Чтобы выйти на хайлайн, потребуется год тренировок на небольшой высоте, но все зависит от индивидуальных особенностей – при хорошей подготовке на это может уйти всего пара месяцев. Участникам сообщества от 18 до 40 лет, а на открытые тренировки приходят дети с родителями. Есть, например, 10-летние спортсмены, которые успешно развиваются в дисциплине. Верхняя граница – 59 лет, столько московскому каскадеру Геннадию Скрипко, самому первому (и самому возрастному) хайлайнеру в России.