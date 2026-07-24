ЕГОР ВИНОГРАДОВ

Почему выбрали хоккей?

Мой отец играл до шестнадцати лет, тренировался у Коноваленко. А потом бросил – это были девяностые, совсем другое время. Но все равно смотрел игры по телевизору, и я вместе с ним. Потом он начал водить меня на «коробку» – она была в двух минутах от нашего дома, в 35-м квартале Автозавода. Я его все время просил: «Отдай меня в хоккей, отдай меня в хоккей», но он считал, что слишком рано – мне тогда было всего пять лет. Однажды отец моего друга сказал ему: «Чего ты ждешь, время тянешь? Я своего в четыре отдал!», после этого он решился и отвел меня в «Торпедо». Я прошел всю нашу школу – ЮХЛ, МХЛ, ВХЛ, и вот сейчас КХЛ.

Виктор Коноваленко – легенда российского спорта. Отец про него рассказывал?

Про него – нет, больше про девяностые. Тогда было жестче и отношение к спорту совсем другое – игроки в перерывах между периодами могли курить прямо в душевой. Сейчас, конечно, все кардинально поменялось: хоккеисты следят за здоровьем, правильно питаются – нацелены на спортивный результат.

Вы тоже работаете с выдающимися тренерами: с Игорем Ларионовым (лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода»), а сейчас с Алексеем Исаковым. Чья тактика вам ближе?

Я принимаю тактики обоих. С Игорем Николаевичем у нас был более открытый, атакующий хоккей. С приходом Алексея Геннадьевича игра стала строже, появилась система. В конце периода он может поменять тактику игроков – подстроиться под соперника, сыграть проще, если на нас давят. Но я быстро адаптировался, и остальные пацаны тоже понимают, как играть.

В прошлом сезоне вас признали «самым ценным игроком» Кубка чемпиона России. Как вы сами считаете, за что?

Там учитывается результативность игрока – голы, передачи, то есть статистика. Опрашивают экспертов, журналистов. Почему меня выбрали? Это лучше у кого-то другого спросить, зачем я буду себя нахваливать!

Вы своим фанатам дарите пельмени. Объясните, в чем прикол?

Это еще при Ларионове началось. Хоккеистам вешают микрофоны, чтобы зрители могли погрузиться в игру. Однажды у меня не получился бросок, я не смог забить, приезжаю на лавку, а Игорь Николаевич говорит: «Надо тебе клюшку поменять, твоей только пельмени мешать». Его слова все услышали ну и подхватили. Мы потом в шутку наделали пельменей и всем раздавали. У нас есть нападающий Василий Атанасов – так ему все ананасы дарят, потому что звучит как его фамилия.