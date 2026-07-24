Лучший бомбардир «Торпедо» в КХЛ и самый ценный игрок Кубка чемпиона России – за последний хоккейный год Егор Виноградов собрал весомые трофеи и даже успел жениться! Нападающий нижегородской команды – о пользе ледяных ванн и пельменях для фанатов.
Почему выбрали хоккей?
Мой отец играл до шестнадцати лет, тренировался у Коноваленко. А потом бросил – это были девяностые, совсем другое время. Но все равно смотрел игры по телевизору, и я вместе с ним. Потом он начал водить меня на «коробку» – она была в двух минутах от нашего дома, в 35-м квартале Автозавода. Я его все время просил: «Отдай меня в хоккей, отдай меня в хоккей», но он считал, что слишком рано – мне тогда было всего пять лет. Однажды отец моего друга сказал ему: «Чего ты ждешь, время тянешь? Я своего в четыре отдал!», после этого он решился и отвел меня в «Торпедо». Я прошел всю нашу школу – ЮХЛ, МХЛ, ВХЛ, и вот сейчас КХЛ.
Виктор Коноваленко – легенда российского спорта. Отец про него рассказывал?
Про него – нет, больше про девяностые. Тогда было жестче и отношение к спорту совсем другое – игроки в перерывах между периодами могли курить прямо в душевой. Сейчас, конечно, все кардинально поменялось: хоккеисты следят за здоровьем, правильно питаются – нацелены на спортивный результат.
Вы тоже работаете с выдающимися тренерами: с Игорем Ларионовым (лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода»), а сейчас с Алексеем Исаковым. Чья тактика вам ближе?
Я принимаю тактики обоих. С Игорем Николаевичем у нас был более открытый, атакующий хоккей. С приходом Алексея Геннадьевича игра стала строже, появилась система. В конце периода он может поменять тактику игроков – подстроиться под соперника, сыграть проще, если на нас давят. Но я быстро адаптировался, и остальные пацаны тоже понимают, как играть.
В прошлом сезоне вас признали «самым ценным игроком» Кубка чемпиона России. Как вы сами считаете, за что?
Там учитывается результативность игрока – голы, передачи, то есть статистика. Опрашивают экспертов, журналистов. Почему меня выбрали? Это лучше у кого-то другого спросить, зачем я буду себя нахваливать!
Вы своим фанатам дарите пельмени. Объясните, в чем прикол?
Это еще при Ларионове началось. Хоккеистам вешают микрофоны, чтобы зрители могли погрузиться в игру. Однажды у меня не получился бросок, я не смог забить, приезжаю на лавку, а Игорь Николаевич говорит: «Надо тебе клюшку поменять, твоей только пельмени мешать». Его слова все услышали ну и подхватили. Мы потом в шутку наделали пельменей и всем раздавали. У нас есть нападающий Василий Атанасов – так ему все ананасы дарят, потому что звучит как его фамилия.
Когда во время игры на тебе микрофон, приходится, наверное, все время следить за речью?
Нет, не особо, мы микрофоны почти не замечаем. Потом, если скажешь что-то лишнее, подредактируют, прежде чем в сеть выкладывать. Мы же все время общаемся – и во время игры, и когда на лавке сидим. Иногда удается поймать интересные моменты, получаются прикольные рилзы.
Вы сами их смотрите?
Редко. Но тот ролик про пельмени посмотрел.
В одном интервью вы сказали, что принимаете ледяные ванны. У Павла Дурова научились?
Нет, я начал раньше, чем это стало модно. Научился у вратаря Ивана Кульбакова, он рассказал, что холод помогает ногам восстановиться. Теперь это тоже моя привычка: в день матча после раскатки сижу в ледяной ванне минут пять. И после игры тоже можно.
В самый разгар прошлого сезона у вас случилось важное событие – свадьба. Почему не дождались, когда закончатся игры?
Так получилось. Мы с Дианой встречались пять лет, в сентябре я сделал ей предложение. Однажды смотрели календарь игр и увидели паузу в ноябре, она говорит: «Может, свадьбу сделаем?» Мы оба были готовы, поэтому решили: давай! Слава богу, что все быстро спланировали, не представляю, как другие годами к свадьбе готовятся, это же так тяжело! Вышло очень хорошо и уютно, гостей было пятьдесят человек – только родные и близкие.
У хоккеистов жизнь насыщенная – постоянные разъезды, турниры, сборы. Как жена к этому относится?
Зато, когда меня нет, у нее появляется свободное время – заняться собой, встретиться с подружками. Диана – не просто жена, она мой фанат, моя поддержка, охранник, мотиватор…
Как она вас мотивирует?
Это личное, пусть останется между нами.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Оксана Шверницкая
Стиль: Алина Семяшкина
Визаж и волосы: Юлия Самарина
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