Вписываем бег в правила счастливой жизни: нужно немного – кроссовки, дорога и одно утро, когда решаешься на свою первую пробежку. Остальное – детали (даже возраст!) Наши герои это подтверждают: кто-то стартовал в 18, а кто-то – почти в 70. У каждого — своя дистанция, своя скорость и свое «зачем». А сходятся они в том, что участвуют в благотворительном полумарафоне «Беги, герой!» (прошел в Нижнем 26 мая!), где фонд «Пари и побеждай» добавляет спортивную интригу: шестеро быстрейших в категории 65+ получили путевки на Московский марафон-2026. Начинать – никогда не поздно!
Борис Баруздин, 77 лет
Бегом занимаюсь со школьной скамьи, а в 70 лет перешел в триатлон. Сколько марафонов за жизнь пробежал — не считал, мне всегда был интереснее результат: если не мог показать 4 минуты за километр, как готовился, сходил с дистанции — стыдно. Сейчас пробежать марафон за 4 часа с небольшим – для меня раз плюнуть. Пока занимаюсь спортом — живу. О лени не слышал, тренируюсь каждый день: зарядка, плавание, велосипед, бег. И баня в воскресенье.
Ольга Скрипова, 77 лет
Бегаю я уже почти 60 лет, и это не привычка, а счастливый союз. Сегодня выбираю спортивное ориентирование: мне нужно, чтобы мозг работал, люблю замечать красоту вокруг. Так что дайте мне лес и компас — скорость придет сама. Раньше я бежала побеждать, а теперь главное для меня — удовольствие от процесса. Если готовлюсь к старту, тренировки не пропускаю: каждый пропуск — шаг назад. Спортивными гаджетами не пользуюсь, ориентируюсь на свои ощущения. Зачем мне знать пульс, если я бегу и чувствую себя хорошо?
Клара Богатова, 93 года
Мне было 69, когда я начала бегать. Потихоньку тренировалась, вышла на свой первый старт и заняла призовое место. Так понравилось, что я до сих пор не могу остановиться. Дистанции выбираю небольшие и держу свой темп. Что дает мне бег? Хорошее настроение и встречи с единомышленниками. Спорт вдохновляет. Я стараюсь бегать каждый день по 4 или 5 км, а пока бегу, решаю разные свои задачи: думаю, вспоминаю, планирую.
Благодарим фонд стадион «Совкомбанк Арена» – за место для съемок и за гостеприимство.
Текст: Карина Весновская
Фото: Артем Торопов
Стиль: Мария Мужжухина
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