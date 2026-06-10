Ольга Скрипова, 77 лет

Бегаю я уже почти 60 лет, и это не привычка, а счастливый союз. Сегодня выбираю спортивное ориентирование: мне нужно, чтобы мозг работал, люблю замечать красоту вокруг. Так что дайте мне лес и компас — скорость придет сама. Раньше я бежала побеждать, а теперь главное для меня — удовольствие от процесса. Если готовлюсь к старту, тренировки не пропускаю: каждый пропуск — шаг назад. Спортивными гаджетами не пользуюсь, ориентируюсь на свои ощущения. Зачем мне знать пульс, если я бегу и чувствую себя хорошо?

Клара Богатова, 93 года

Мне было 69, когда я начала бегать. Потихоньку тренировалась, вышла на свой первый старт и заняла призовое место. Так понравилось, что я до сих пор не могу остановиться. Дистанции выбираю небольшие и держу свой темп. Что дает мне бег? Хорошее настроение и встречи с единомышленниками. Спорт вдохновляет. Я стараюсь бегать каждый день по 4 или 5 км, а пока бегу, решаю разные свои задачи: думаю, вспоминаю, планирую.