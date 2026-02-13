Площадки для любительского спорта

Классика (бег, коньки, футбол) и горячие тренды мировой атлетики (падел, вейк и даже аэротруба): в нашем проверенном листинге – полное спортивное бинго! Называем лучшие места (выбор редакции из 110!), где спорт – это не только полезно, но и модно.
Спортплощадки в парках. Наш выбор – спортзона, расположенная в «Швейцарии» (пр. Гагарина, 35). Плюс еще шесть городских рекреаций.
- Парк 800-летия Нижнего Новгорода, наб. Федоровского
- Парк им. 1 Мая, ул. Октябрьской Революции, 31
- Территория второго паркового озера, Автозаводский район, ЖК «Молодежный»
- Парк Станкозавода, ул. Перекопская
- Парк «Дубки», ул. Адмирала Нахимова, 1
- Сормовский парк, б-р Юбилейный, 31а
Баскетбол. Имхо, мяч лучше ложится в сетку на площадке Александровского сада. Но есть и пара других вариантов.
- Баскетбольная площадка на Мещере, ул. Карла Маркса, 17а
- Plays center, ТЦ «Жар-Птица», пл. Советская, 5
Футбол. Крученый пас! Гооооол!!! За футбольными эмоциями в Нижнем отправляемся на стадион «Северный»(ул. Дьяконова, 31) или в борский крытый манеж (ул. Красногорка, 122). И еще тройка крутых мест.
- Стадион «Строитель», пр. Молодежный, 29
- Поле спортивной школы «Мещера», ул. Карла Маркса, 17а
- Стадион «Радий», ул. Горная, 5
Водный спорт. В Нижнем выбираем Ra wakepark –кольцевой вейк-парк на Мещерском озере (ул. Карла Маркса, 21/1), на выходных едем на Святое озеро в Дзержинск, где расположен вейк-парк «Город спорта». Есть и еще восемь водных маршрутов. Прогулки на сапбордах от «ГорькийСап» по маршрутам:
- Старт: Гребной канал (наб. Гребного канала, 107)
- Старт: спортивно-развлекательный комплекс «Терраса Нижний» (Борский мост, строение 7)
- Яхт-клуб «Лето», наб. Гребного канала, 109
- Яхт-клуб «Фрегат», наб. Гребного канала, 109г
- Ока, яхт-клуб, ул. Воротынская, 1а
- Парк «Марин-Юг», яхт-клуб, Южный б-р, 22в
- Вейкбординг в «Энсопарк», Бор, ул. Юрасовская, 30б, стр. 1
- Яхт-клуб «Белая речка», Городецкий муниципальный округ, дер. Иваново
- Прогулки на сапбордах от «ГорькийСап» по маршруту: старт – г. Ворсма, оз. Тосканка, финиш – оз. Ключик
Легкая атлетика. Бегать, толкать ядро, прыгать в длину или высоту… 29 видов легкоатлетических активностей доступны на нижегородском стадионе «Локомотив» (пер. Балаклавский, 1). Плюс одна локация.
- Беговые дорожки на Гребном, наб. Гребного канала, 108в
Зимний спорт. Тюбинг, джиббинг, лыжи и ватрушки круглый год – во всесезонном горнолыжном комплексе «Волжский» (пл. Сенная, 2д) – это на Гребном. Или осваиваем еще четыре локации.
- Лыжная база «Олень», ул. Дубравная, 19
- Лыжная база «Стригино», ул. Героя Старикова, 25
- Спортивная деревня «Новинки», ул. Окская, 19
- Горнолыжный центр «Слуда», пос. Слуда (под парком «Швейцария»)
Катки. Ловим винтажные вайбы на открытом катке стадиона «Труд» (б-р Юбилейный, 30). Или катаемся под крышей – два адреса прилагаются.
- Крытый каток «ДС «Заречье», ул. Арктическая, 7
- Крытый каток «ДС «Северная звезда», ул. Львовская, 2б
Скейтборд. Не уходим далеко от Гребного – там можно скейтить в пространстве «Горадром» (наб.Гребного канала, 108/1). И еще пара мест для флипов и грайндов.
- Скейтпарк, Сормовское шоссе, 15а, к. 1
- Скейтпарк, пос. Новинки (около школы № 88)
Теннис и падел. Вариант для теплого времени года –стадион «Совкомбанк Арена», где работает Padel Club Arena (ул. Бетанкура, 1а/1). И три всесезонные локации.
- Нижегородский спортивный центр «Теннис парк», пр.Гагарина, 33
- Padel Club 10/20, Московское шоссе, 105, к. 10
- «Искра», пл. Комсомольская, 2
Аэротруба. Тут без вариантов – развлекательный центр «Аэродинамика» (Комсомольское шоссе, 14а, к. 1)
Конный спорт. Траверс, ранверс, вольт и пиаффе мы осваиваем в «Пассаже» (ул. Овражная, 62а). И еще пять мест, где можно эффектно гарцевать.
- КК «Торнадо», пр. Гагарина, 234г
- КК «Центавр», ул. Объединения, 3
- КК «Достижение», ул. Бутырская, 40а
- КФХ «Три Грации. Арабские лошади», Дальнеконстантиновский муниципальный округ, дер. Новая Владимировка, 1/1
- КЭК «Ассамблея», Нижегородская область, р. п. Лукино, ул. Комарова, 15
Лыжи. Модульные лыжные базы (с раздевалками и душевыми!) открыты по всей области, поэтому проблем с организацией зимнего уикенда не будет. Наш выбор –Дзержинск. Ниже полный список баз – готовый лыжный маршрут на всю зиму.
- Сосновский муниципальный округ
- Сеченовский муниципальный округ
- Спасский муниципальный округ
- Ковернинский муниципальный округ
- Уренский муниципальный округ
- Починковский муниципальный округ
- Краснобаковский муниципальный округ
- Ветлужский муниципальный округ
- Варнавинский муниципальный округ
- Воскресенский муниципальный округ
- Сергачский муниципальный округ
- Вадский муниципальный округ
- Городской округ город Шахунья
- Городской округ город Кулебаки
- Гагинский муниципальный округ
- Павловский муниципальный округ
- Городской округ город Бор
- Вачский муниципальный округ
- Городской округ город Нижний Новгород
Физкультурно-оздоровительные комплексы
Целый спортивный кластер рядом с домом: более сороканижегородских ФОКов предлагают (почти) все – от трушных качалок и бассейнов до скоростных ледовых арен и беговых дорожек. В Нижнем выбираем ФОК «Мещерский» (Канавинский район, ул. Карла Маркса, 21) в области –Арзамасский ФОК «Звездный» (Арзамас, 3-й Спортивныйпер., 1).
- ФОК «Заречье», ул. Арктическая, 7 (Ленинский район)
- ФОК «Юность», ул. Ярошенко, 5а (Московский район)
- ФОК «Приокский», пр. Гагарина, 119в (Приокский район)
- ФОК «Северная звезда», ул. Львовская, 2б(Автозаводский район)
- Ардатов. ФОК, ул. Ленина, 42
- Балахна. ФОК, ул. Олимпийская, 2
- Богородск. ФОК, ул. Чернышевского, 42
- Бор. ФОК, мкр. Красногорка, 55
- Ветлуга. ФОК, ул. Спортивная, 1
- Володарск. ФОК, ул. Мичурина, 2б
- Воротынец. ФОК, ул. Мичурина, 31
- Воскресенское. ФОК, ул. Березовская, 2
- Выездное (Арзамас). ФОК, ул. Пушкина, 108
- Выкса. ФОК, ул. Локтя, 2а
- Городец ФОК, ул. Новая, 122
- Дальнее Константиново. ФОК, ул. Олимпийская, 1а
- Дзержинск. ФОК, Окская наб., 5а
- Дзержинск. Региональный центр адаптивных видов спорта «Парус»,
- ул. Буденного, 18
- Ждановский (Кстовский р-н). ФОК, ул. Школьная, 24
- Ковернино. Ледовый комплекс «Хохлома-арена», ул. Чкалова, 49
- Княгинино. ФОК, ул. Агрохимиков, 2б
- Красные Баки. ФОК, ул. Синявина, 68
- Кстово. ФОК, ул. Островского, 15
- Кулебаки. ФОК, ул. Серова, 59
- Лукоянов. ФОК, ул. Загородная, 39В
- Лысково. ФОК, ул. Мичурина, 34А
- Навашино. Ледовый дворец, ул. Почтовая, 2
- Павлово. ФОК, ул. Покровская, 1А
- Первомайск. ФОК, ул. Юбилейная, 2, к. 1
- Перевоз. ФОК, ул. Северная, 14
- Починки. ФОК, ул. Заречная, 20А
- Семенов. ФОК, ул. Осипенко, 20
- Сергач. ФОК, пос. Юбилейный, 12А
- Сеченово. Ледовый дворец, ул. Крылова, 1Б
- Сокольское. ФОК, ул. Кирова, 44
- Тоншаево. ФОК, ул. Советская, 62
- Урень. ФОК, ул. Индустриальная, 15
- Шаранга. ФОК, ул. Садовая, 26
- Шатки. ФОК, ул. Советская, 25
- Шахунья. ФОК, ул. Чапаева, 2А
Фото: архив редакции
Комментарии (0)