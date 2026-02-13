Площадки для любительского спорта

Спортплощадки в парках. Наш выбор – спортзона, расположенная в «Швейцарии» (пр. Гагарина, 35). Плюс еще шесть городских рекреаций.

Парк 800-летия Нижнего Новгорода, наб. Федоровского

Парк им. 1 Мая, ул. Октябрьской Революции, 31

Территория второго паркового озера, Автозаводский район, ЖК «Молодежный»

Парк Станкозавода, ул. Перекопская

Парк «Дубки», ул. Адмирала Нахимова, 1

Сормовский парк, б-р Юбилейный, 31а

Баскетбол. Имхо, мяч лучше ложится в сетку на площадке Александровского сада. Но есть и пара других вариантов.

Баскетбольная площадка на Мещере, ул. Карла Маркса, 17а

Plays center, ТЦ «Жар-Птица», пл. Советская, 5

Футбол. Крученый пас! Гооооол!!! За футбольными эмоциями в Нижнем отправляемся на стадион «Северный»(ул. Дьяконова, 31) или в борский крытый манеж (ул. Красногорка, 122). И еще тройка крутых мест.