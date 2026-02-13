Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Спорт

Площадки для любительского спорта

Классика (бег, коньки, футбол) и горячие тренды мировой атлетики (падел, вейк и даже аэротруба): в нашем проверенном листинге – полное спортивное бинго! Называем лучшие места (выбор редакции из 110!), где спорт – это не только полезно, но и модно.

Спортплощадки в парках. Наш выбор – спортзона, расположенная в «Швейцарии» (пр. Гагарина, 35). Плюс еще шесть городских рекреаций.

  • Парк 800-летия Нижнего Новгорода, наб. Федоровского
  • Парк им. 1 Мая, ул. Октябрьской Революции, 31
  • Территория второго паркового озера, Автозаводский район, ЖК «Молодежный»
  • Парк Станкозавода, ул. Перекопская
  • Парк «Дубки», ул. Адмирала Нахимова, 1
  • Сормовский парк, б-р Юбилейный, 31а

Баскетбол. Имхо, мяч лучше ложится в сетку на площадке Александровского сада. Но есть и пара других вариантов.

  • Баскетбольная площадка на Мещере, ул. Карла Маркса, 17а
  • Plays center, ТЦ «Жар-Птица», пл. Советская, 5

Футбол. Крученый пас! Гооооол!!! За футбольными эмоциями в Нижнем отправляемся на стадион «Северный»(ул. Дьяконова, 31) или в борский крытый манеж (ул. Красногорка, 122). И еще тройка крутых мест.

  • Стадион «Строитель», пр. Молодежный, 29
  • Поле спортивной школы «Мещера», ул. Карла Маркса, 17а
  • Стадион «Радий», ул. Горная, 5

Водный спорт. В Нижнем выбираем Ra wakepark –кольцевой вейк-парк на Мещерском озере (ул. Карла Маркса, 21/1), на выходных едем на Святое озеро в Дзержинск, где расположен вейк-парк «Город спорта». Есть и еще восемь водных маршрутов. Прогулки на сапбордах от «ГорькийСап» по маршрутам:

  • Старт: Гребной канал (наб. Гребного канала, 107)
  • Старт: спортивно-развлекательный комплекс «Терраса Нижний» (Борский мост, строение 7)
  • Яхт-клуб «Лето», наб. Гребного канала, 109
  • Яхт-клуб «Фрегат», наб. Гребного канала, 109г
  • Ока, яхт-клуб, ул. Воротынская, 1а
  • Парк «Марин-Юг», яхт-клуб, Южный б-р, 22в
  • Вейкбординг в «Энсопарк», Бор, ул. Юрасовская, 30б, стр. 1
  • Яхт-клуб «Белая речка», Городецкий муниципальный округ, дер. Иваново
  • Прогулки на сапбордах от «ГорькийСап» по маршруту: старт – г. Ворсма, оз. Тосканка, финиш – оз. Ключик

Легкая атлетика. Бегать, толкать ядро, прыгать в длину или высоту… 29 видов легкоатлетических активностей доступны на нижегородском стадионе «Локомотив» (пер. Балаклавский, 1). Плюс одна локация.

  • Беговые дорожки на Гребном, наб. Гребного канала, 108в

Зимний спорт. Тюбинг, джиббинг, лыжи и ватрушки круглый год – во всесезонном горнолыжном комплексе «Волжский» (пл. Сенная, 2д) – это на Гребном. Или осваиваем еще четыре локации.

  • Лыжная база «Олень», ул. Дубравная, 19
  • Лыжная база «Стригино», ул. Героя Старикова, 25
  • Спортивная деревня «Новинки», ул. Окская, 19
  • Горнолыжный центр «Слуда», пос. Слуда (под парком «Швейцария»)

Катки. Ловим винтажные вайбы на открытом катке стадиона «Труд» (б-р Юбилейный, 30). Или катаемся под крышей – два адреса прилагаются.

  • Крытый каток «ДС «Заречье», ул. Арктическая, 7
  • Крытый каток «ДС «Северная звезда», ул. Львовская, 2б

Скейтборд. Не уходим далеко от Гребного – там можно скейтить в пространстве «Горадром» (наб.Гребного канала, 108/1). И еще пара мест для флипов и грайндов.

  • Скейтпарк, Сормовское шоссе, 15а, к. 1
  • Скейтпарк, пос. Новинки (около школы № 88)

Теннис и падел. Вариант для теплого времени года –стадион «Совкомбанк Арена», где работает Padel Club Arena (ул. Бетанкура, 1а/1). И три всесезонные локации.

  • Нижегородский спортивный центр «Теннис парк», пр.Гагарина, 33
  • Padel Club 10/20, Московское шоссе, 105, к. 10
  • «Искра», пл. Комсомольская, 2

Аэротруба. Тут без вариантов – развлекательный центр «Аэродинамика» (Комсомольское шоссе, 14а, к. 1)

Конный спорт. Траверс, ранверс, вольт и пиаффе мы осваиваем в «Пассаже» (ул. Овражная, 62а). И еще пять мест, где можно эффектно гарцевать.

  • КК «Торнадо», пр. Гагарина, 234г
  • КК «Центавр», ул. Объединения, 3
  • КК «Достижение», ул. Бутырская, 40а
  • КФХ «Три Грации. Арабские лошади», Дальнеконстантиновский муниципальный округ, дер. Новая Владимировка, 1/1
  • КЭК «Ассамблея», Нижегородская область, р. п. Лукино, ул. Комарова, 15

Лыжи. Модульные лыжные базы (с раздевалками и душевыми!) открыты по всей области, поэтому проблем с организацией зимнего уикенда не будет. Наш выбор –Дзержинск. Ниже полный список баз – готовый лыжный маршрут на всю зиму.

  • Сосновский муниципальный округ
  • Сеченовский муниципальный округ
  • Спасский муниципальный округ
  • Ковернинский муниципальный округ
  • Уренский муниципальный округ
  • Починковский муниципальный округ
  • Краснобаковский муниципальный округ
  • Ветлужский муниципальный округ
  • Варнавинский муниципальный округ
  • Воскресенский муниципальный округ
  • Сергачский муниципальный округ
  • Вадский муниципальный округ
  • Городской округ город Шахунья
  • Городской округ город Кулебаки
  • Гагинский муниципальный округ
  • Павловский муниципальный округ
  • Городской округ город Бор
  • Вачский муниципальный округ
  • Городской округ город Нижний Новгород

Физкультурно-оздоровительные комплексы

Целый спортивный кластер рядом с домом: более сороканижегородских ФОКов предлагают (почти) все – от трушных качалок и бассейнов до скоростных ледовых арен и беговых дорожек. В Нижнем выбираем ФОК «Мещерский» (Канавинский район, ул. Карла Маркса, 21) в области –Арзамасский ФОК «Звездный» (Арзамас, 3-й Спортивныйпер., 1).

  • ФОК «Заречье», ул. Арктическая, 7 (Ленинский район)
  • ФОК «Юность», ул. Ярошенко, 5а (Московский район)
  • ФОК «Приокский», пр. Гагарина, 119в (Приокский район)
  • ФОК «Северная звезда», ул. Львовская, 2б(Автозаводский район)
  • Ардатов. ФОК, ул. Ленина, 42
  • Балахна. ФОК, ул. Олимпийская, 2
  • Богородск. ФОК, ул. Чернышевского, 42
  • Бор. ФОК, мкр. Красногорка, 55
  • Ветлуга. ФОК, ул. Спортивная, 1
  • Володарск. ФОК, ул. Мичурина, 2б
  • Воротынец. ФОК, ул. Мичурина, 31
  • Воскресенское. ФОК, ул. Березовская, 2
  • Выездное (Арзамас). ФОК, ул. Пушкина, 108
  • Выкса. ФОК, ул. Локтя, 2а
  • Городец ФОК, ул. Новая, 122
  • Дальнее Константиново. ФОК, ул. Олимпийская, 1а
  • Дзержинск. ФОК, Окская наб., 5а
  • Дзержинск. Региональный центр адаптивных видов спорта «Парус»,
  • ул. Буденного, 18
  • Ждановский (Кстовский р-н). ФОК, ул. Школьная, 24
  • Ковернино. Ледовый комплекс «Хохлома-арена», ул. Чкалова, 49
  • Княгинино. ФОК, ул. Агрохимиков, 2б
  • Красные Баки. ФОК, ул. Синявина, 68
  • Кстово. ФОК, ул. Островского, 15
  • Кулебаки. ФОК, ул. Серова, 59
  • Лукоянов. ФОК, ул. Загородная, 39В
  • Лысково. ФОК, ул. Мичурина, 34А
  • Навашино. Ледовый дворец, ул. Почтовая, 2
  • Павлово. ФОК, ул. Покровская, 1А
  • Первомайск. ФОК, ул. Юбилейная, 2, к. 1
  • Перевоз. ФОК, ул. Северная, 14
  • Починки. ФОК, ул. Заречная, 20А
  • Семенов. ФОК, ул. Осипенко, 20
  • Сергач. ФОК, пос. Юбилейный, 12А
  • Сеченово. Ледовый дворец, ул. Крылова, 1Б
  • Сокольское. ФОК, ул. Кирова, 44
  • Тоншаево. ФОК, ул. Советская, 62
  • Урень. ФОК, ул. Индустриальная, 15
  • Шаранга. ФОК, ул. Садовая, 26
  • Шатки. ФОК, ул. Советская, 25
  • Шахунья. ФОК, ул. Чапаева, 2А

Фото: архив редакции

