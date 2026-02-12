АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

Следж, футбол, вейкборд, шоудаун – современный спорт отменяет границы возможного, а нижегородцы берут золото всероссийских турниров и паралимпийских столиц!
Дмитрий Дронов
президент Федерации адаптивного хоккея России, президент Федерации хоккея города Нижнего Новгорода
Следж-хоккей развивается в Нижнем уже шесть лет. Поначалу мы привлекали к игре главным образом детей, а в этом году по инициативе губернатора и при поддержке хоккейного клуба «Торпедо» была создана взрослая профессиональная следж-команда. Она уже приняла участие в трех этапах чемпионата России и вошла в восьмерку сильнейших в стране, финальные встречи состоятся в марте в Алексине Тульской области. В 2025 году мы сформировали сборную области по специальному хоккею для лиц с интеллектуальными нарушениями – и она уже тоже участвует в различных турнирах. В этом году мы в шестой раз провели Всероссийский турнир по следж-хоккею на призы ХК «Торпедо», в котором приняли участие 23 команды. Нижегородский турнир стал событием уровня международного Фестиваля адаптивного хоккея: всероссийская Федерация адаптивного хоккея «рулит» весной в Сочи, а Федерация Нижнего Новгорода – осенью у нас. С 2023 года проводим турнир по спецхоккею «РАСсвет над Волгой» для детей с ментальными нарушениями. Летом запланированы большие сборы, на которые пригласим ведущих тренеров по следж-хоккею, туда приедут в том числе и созданные нами команды из Луганска и Донецка – по итогам проведем Кубок главы города. И, конечно же, ждем очередной турнир на призы «Торпедо»: надеемся, он состоится уже на новой Ледовой арене – там оборудованы два катка для следж-хоккея, а значит, есть все предпосылки вывести это событие на международный уровень. В моих личных планах – открыть секции следж-хоккея в Арзамасе и Балахне: балахнинская команда по специальному хоккею «Балу» успешно выступает, хочется, чтобы в городе появился и следж.
Илья Федоров
организатор фестиваля адаптивных видов спорта «Пари на равных»
Сам я катаюсь на вейкборде, подписан в соцсетях на спортсменов и вейкпарки. И однажды увидел там атлета, катающегося в испанском парке на сидячем вейкборде, и решил, что и нам в Нижнем тоже нужно создать такие условия для людей с ОВЗ. Оказалось, в России уже есть команда по адаптивному вейкбордингу Step2wake, в 2023 году мы пригласили ее провести показательное выступление. Среди зрителей были подопечные областных организаций для людей с инвалидностью – спортсмены произвели на них огромное впечатление, было решено ежегодно проводить фестиваль адаптивного вейкборда, а уже на третий год мы создали «Пари на равных». С каждым разом событие становится все масштабнее: в 2025 году при поддержке регионального министерства молодежной политики, БФ «Пари и побеждай» прошли мастер-классы по адаптивному вейкбордингу, соревнования по баскетболу для спортсменов с нарушением слуха и футболу для детей с синдромом Дауна. Приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Ростова-на-Дону и Ижевска. Нам удалось создать инклюзивное сообщество, в котором каждый человек может найти свой спорт, свою команду, свое место.
Роман Кедр
руководитель проекта «Шоудаун 52»
Шоудаун – это игра для незрячих, которая сочетает элементы настольного тенниса и аэрохоккея. В России он развивается более 10 лет, а я впервые о нем услышал четыре года назад. В одной из командировок в Чебоксарах председатель республиканского общества слепых (он же и тренер сборной Чувашии по шоудауну) показал мне игру – меня она сразу же вдохновила, и я решил привезти ее в Нижний. Мне удалось получить грант на развитие данного вида спорта – и в 2022 году в городе появился первый стол для шоудауна, в том же году стартовал наш проект «Теннис без границ». Шоудаун обычно позиционируют как настольный теннис для слепых, а мы сделали акцент на его инклюзивности – создаем условия для взаимодействия людей с инвалидностью и без: играть у нас могут и зрячие, они просто надевают маску. Поначалу игровая площадка располагалась на стадионе «Водник», потом нам предоставили место в Школе олимпийского резерва, а с весны при поддержке регионального министерства спорта запустили проект «Шоудаун 52» – открыли еще несколько площадок, где можно тренироваться: в дзержинском региональном центре адаптивных видов спорта «Парус», в «Баташев Арена» в Выксе, в ФОКе «Олимп» в Лыскове. Пока очень чувствуется недостаток тренеров, наша задача – выявлять и обучать способных ребят, чтобы они вошли в тренерский состав. Сейчас в регионе уже 10 специальных столов для игры (а они очень дорогие – порядка полумиллиона рублей каждый) – больше всего в России! Всего в области профессионально играют около 50 слабовидящих человек. В декабре 2025 года прошел первый областной чемпионат по шоудауну – на нем выступили уже пять команд, а ведь в начале года не было ни одной! Победила команда «Легион», и теперь ее участники войдут в сборную, которая в следующем году выступит уже на всероссийских соревнованиях.
Егор Егоров
начальник футбольной команды «ПАТРИОТ-НН»
Нижегородский центр развития спорта «ПАТРИОТ» работает с сентября 2023 года и уже немало сделал для развития паралимпийского движения в Нижнем. Сформированы две команды: из игроков с заболеванием церебральным параличом (ЦП) и ампутантов с повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) – и обе достойно выступают! «ПАТРИОТ-НН» (ЦП) – неоднократный победитель всероссийских соревнований Российского футбольного союза «Стальная воля», завоевала звание чемпиона России и обладатель Кубка России, выиграла чемпионат РФЛ по футболу 8 на 8. «ПАТРИОТ-НН» (ПОДА) открыла безграничные возможности тем, кто возвращается с травмами и ранениями со специальной военной операции – в завершившемся сезоне команда участвовала в чемпионате России и нескольких этапах всероссийского турнира «Стальная воля», прибавляя от матча к матчу. Футболисты обеих команд регулярно привлекаются к сборам национальной команды – и их количество растет!
Андрей Вдовин
паралимпийский чемпион
В адаптивный спорт я пришел 14 лет назад – сперва занимался футболом, а уже потом попал в легкую атлетику.Спорт стал для меня социальным лифтом и настоящей работой, благодаря которой я добился не только мирового признания, но и достойного уровня жизни. Я трехкратный паралимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира и восьмикратный Европы, неоднократно устанавливал и бил свои же мировые рекорды: в 2021-м на дистанции 400 метров «переписал» рекорд 2016 года. В прошедшем году по приглашению фонда «Алиса» впервые участвовал в благотворительном забеге «Беги, герой!» как «чарити-раннер». Фонд поддерживает детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, – я бежал, чтобы собрать средства для тех, кто уже победил подростковую алкогольно-наркотическую зависимость и теперь помогает другим ребятам. Надеюсь, что, используя свое имя и спортивные успехи, я тоже смог сделать доброе дело!
Текст: Сергей Костенко
Фото: предоставлены героями, архив редакции
