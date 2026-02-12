АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

руководитель проекта «Шоудаун 52»

Шоудаун – это игра для незрячих, которая сочетает элементы настольного тенниса и аэрохоккея. В России он развивается более 10 лет, а я впервые о нем услышал четыре года назад. В одной из командировок в Чебоксарах председатель республиканского общества слепых (он же и тренер сборной Чувашии по шоудауну) показал мне игру – меня она сразу же вдохновила, и я решил привезти ее в Нижний. Мне удалось получить грант на развитие данного вида спорта – и в 2022 году в городе появился первый стол для шоудауна, в том же году стартовал наш проект «Теннис без границ». Шоудаун обычно позиционируют как настольный теннис для слепых, а мы сделали акцент на его инклюзивности – создаем условия для взаимодействия людей с инвалидностью и без: играть у нас могут и зрячие, они просто надевают маску. Поначалу игровая площадка располагалась на стадионе «Водник», потом нам предоставили место в Школе олимпийского резерва, а с весны при поддержке регионального министерства спорта запустили проект «Шоудаун 52» – открыли еще несколько площадок, где можно тренироваться: в дзержинском региональном центре адаптивных видов спорта «Парус», в «Баташев Арена» в Выксе, в ФОКе «Олимп» в Лыскове. Пока очень чувствуется недостаток тренеров, наша задача – выявлять и обучать способных ребят, чтобы они вошли в тренерский состав. Сейчас в регионе уже 10 специальных столов для игры (а они очень дорогие – порядка полумиллиона рублей каждый) – больше всего в России! Всего в области профессионально играют около 50 слабовидящих человек. В декабре 2025 года прошел первый областной чемпионат по шоудауну – на нем выступили уже пять команд, а ведь в начале года не было ни одной! Победила команда «Легион», и теперь ее участники войдут в сборную, которая в следующем году выступит уже на всероссийских соревнованиях.