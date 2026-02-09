У вас за плечами успешная спортивная карьера, вы бронзовый призер чемпионата Европы и обладательница Кубка Европы по пляжному футболу. Почему согласились возглавить развитие фиджитал-спорта в регионе?

Во время сборов и длительных соревнований спортсмены часто играют на приставках. Это увлечение у меня с детства – дома велись «турнирные таблицы» по консольным играм. Когда твоя ежедневная практика – футзал на паркете, а свободное время на сборах – игры на консоли, фиджитал-спорт становится естественной и вдохновляющей альтернативой: это гармоничное сочетание физического и цифрового, по сути – спорт будущего. Поэтому, будучи частью нижегородского спортивного комьюнити, я восприняла предложение возглавить развитие фиджитал-спорта как логичный шаг – возможность придать любимому хобби официальный статус и системное развитие.

Для чего была создана ваша федерация?

Идея придать этому направлению официальный статус родилась в диалоге с министерством спорта Нижегородской области: любое популярное и социально значимое хобби при должном отношении должно развиваться и популяризироваться. На момент моего прихода федерация уже существовала, но не имела официального статуса, и я очень рада, что мы получили аккредитацию нашей федерации и вместе с ней –официальный статус. Наши ключевые задачи – развитие фиджитал-спорта в регионе, вовлечение молодежи, обучение тренеров и судей на базе действующих образовательных учреждений, создание календаря и инфраструктуры соревнований.

Что уже успели сделать в Нижнем Новгороде?



Одним из первых соревнований после моего прихода стал новогодний турнир среди команд Нижегородской области, куда мы сумели привлечь несколько партнеров и на хорошем уровне провели соревнования по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу. Ну а флагманским событием стал выбор Нижнего Новгорода столицей Фиджитал Игр 2025 года. С 17 по 20 сентября в нашем городе прошли соревнования в пяти дисциплинах, которые стали ключевыми на «Пути чемпиона» при отборе на Игры Будущего 2026. К нам приехали 400 спортсменов – 56 команд из 50 регионов. Это было действительно зрелищно и максимально спортивно!