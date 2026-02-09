Нижний Новгород стирает грань между цифровой и аналоговой реальностью! Как наш город стал фиджитал-столицей России, выясняем с президентом Федерации фиджитал-спорта Нижегородской области Александрой Самородовой.
У вас за плечами успешная спортивная карьера, вы бронзовый призер чемпионата Европы и обладательница Кубка Европы по пляжному футболу. Почему согласились возглавить развитие фиджитал-спорта в регионе?
Во время сборов и длительных соревнований спортсмены часто играют на приставках. Это увлечение у меня с детства – дома велись «турнирные таблицы» по консольным играм. Когда твоя ежедневная практика – футзал на паркете, а свободное время на сборах – игры на консоли, фиджитал-спорт становится естественной и вдохновляющей альтернативой: это гармоничное сочетание физического и цифрового, по сути – спорт будущего. Поэтому, будучи частью нижегородского спортивного комьюнити, я восприняла предложение возглавить развитие фиджитал-спорта как логичный шаг – возможность придать любимому хобби официальный статус и системное развитие.
Для чего была создана ваша федерация?
Идея придать этому направлению официальный статус родилась в диалоге с министерством спорта Нижегородской области: любое популярное и социально значимое хобби при должном отношении должно развиваться и популяризироваться. На момент моего прихода федерация уже существовала, но не имела официального статуса, и я очень рада, что мы получили аккредитацию нашей федерации и вместе с ней –официальный статус. Наши ключевые задачи – развитие фиджитал-спорта в регионе, вовлечение молодежи, обучение тренеров и судей на базе действующих образовательных учреждений, создание календаря и инфраструктуры соревнований.
Что уже успели сделать в Нижнем Новгороде?
Одним из первых соревнований после моего прихода стал новогодний турнир среди команд Нижегородской области, куда мы сумели привлечь несколько партнеров и на хорошем уровне провели соревнования по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу. Ну а флагманским событием стал выбор Нижнего Новгорода столицей Фиджитал Игр 2025 года. С 17 по 20 сентября в нашем городе прошли соревнования в пяти дисциплинах, которые стали ключевыми на «Пути чемпиона» при отборе на Игры Будущего 2026. К нам приехали 400 спортсменов – 56 команд из 50 регионов. Это было действительно зрелищно и максимально спортивно!
Главное за 2025 год: достижения, соревнования, игры?
Совместно с министерством спорта Нижегородской области в рамках ЦИПРа мы провели фиджитал-фестиваль «Фиджитал Нижний», на котором увидели много ярких местных фиджитал-звездочек, некоторые из нихвпоследствии вошли в сборную региона на «Фиджитал Играх». Параллельно расширили соревновательный календарь: организовали серию кубков и чемпионатов по командным дисциплинам, укрепили присутствие на городских площадках – показателем стал успешный турнир по ритм-симуляторам в торговом центре, который привлек широкую аудиторию и внимание медиа. Мы утвердили пятилетнюю стратегию развития дисциплин и календарный план мероприятий, запустили переговоры с профильными федерациями, например мотокросса, для реализации междисциплинарных проектов. Все это позволило перейти от разрозненных инициатив к системной модели: от отбора и подготовки до участия в федеральной повестке и создания устойчивой экосистемы развития фиджитал-спорта в регионе.
Какие планы на будущее?
Основная задача – сделать фиджитал-спорт понятным и доступным для детей и взрослых, чтобы каждый, кто на «ты» с гаджетами, мог органично перейти от виртуальной компоненты к физической и представить Нижегородскую область на всероссийском и международном уровне. В ближайшие годы мы ожидаем расширение дисциплин, стандартизацию правил, рост квалификации тренеров и судей, а также укрепление инфраструктуры. Одна из ключевых целей – создание «дома фиджитал-спорта» в регионе: мы уже ведем переговоры с Всероссийской федерацией и готовимся участвовать в грантовых программах, чтобы обеспечить доступные площадки и современное оборудование для занятий.
Вадим Шепелев
организатор и игрок команды по фиджитал-хоккею «Патриот»
Я всю жизнь играю в обычный хоккей, сейчас тренирую подростковые команды «Радий 2011» и «Радий 2013». Но мне всегда было интересно попробовать новые спортивные форматы, поэтому, когда поступило предложение участвовать в фиджитал-соревнованиях, организовал команду «Патриот» – она выиграла нижегородский этап и попала на всероссийский турнир. Уверен, если в городе появятся площадки для тренировок, если будет развиваться «Овертайм лига» и другие фиджитал-проекты, этот вид спорта ждет большое будущее.
Илья Быков
игрок команды по фиджитал-баскетболу God damn
Началось все с обычного баскетбола 5 на 5, потом 3 на 3, а параллельно с этим я увлекался киберспортом – играл на популярном баскетбольном симуляторе NBA 2K. Когда появился спорт, который совмещает физическую и цифровую часть, мне тут же захотелось попробовать – так и появилась команда God damn. Наше главное достижение – стали чемпионами области и представляли регион на всероссийских соревнованиях.
Кирилл Наследков
капитан сборной Нижегородской области по тактической стрельбе в системе фиджитал
Это увлечение началось в детстве: я часто болел, поэтому неделями проводил время дома, но очень хотел заниматься спортом – тут на помощь и пришел фиджитал. Сейчас этот спорт получил мировое признание, лучшее подтверждение – «Фиджитал Игры», которые мы принимали у себя в Нижнем.
Иван Сорокин
фиджитал-танцор
Во время пандемии я решил найти новое хобби и вспомнил игру Just Dance, которую когда-то видел на выставке технологий. Главной мотивацией было потанцевать под песни Тейлор Свифт – и с тех пор не перестаю следить за этой серией. Обычными танцами я тоже занимаюсь – и, кстати, пошел на них, потому что хотелось добиться мастерства, как у хореографов из игры. Сейчас мои главные достижения – победы в городских турнирах по Just Dance и участие в многочисленных танцевальных проектах.
В 2025 году в Нижегородской области во второй раз прошел «ФиджиталКэмп» – и еще 120 детей открыли для себя мир технологий и спорта: половина из них занимается в технопарках «Кванториум», другая – в физкультурных секциях. Лазертаг, баскетбол и футбол, виртуальные соревнования на игровых приставках, обучение 3D-моделированию, скретч-программирование, а итог – треть участников, которые до этого не были спортсменами, увлеклись спортом!
