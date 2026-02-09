Нижегородская Ночная Хоккейная Лига

«В хоккей играют настоящие мужчины», причем даже ночью: любители Ночной хоккейной лиги Нижегородской области дадут фору опытному легионеру! Почему с каждым сезоном их становится все больше (за три года – в три раза!), а игра все динамичнее (но без агрессии и слепшотов!) – объясняют региональный представитель Лиги в Нижегородской области Сергей Григорьев и тренер сильнейшей команды «Русская Тройка» Александр Куприянов.
Сергей Юрьевич, почему три года назад вы возглавили Нижегородскую ночную хоккейную лигу?
Сергей Григорьев: Думаю, в моем назначении важную роль сыграл Андрей Коваленко – олимпийский чемпион, член Совета легенд Лиги, он меня знает с детства, мы вместе оканчивали спортивный интернат. Мне позвонили из Москвы – руководство Лиги было недовольно тем, как идут дела в Нижнем Новгороде. Я тогда играл за «Русскую тройку» в профессиональных турнирах, тренировал команды, поэтому был в курсе всех дел. Три года назад, когда я стал региональным представителем Лиги, у нас был всего один дивизион – «Любитель 50+», и в нем было пять команд. Для такого большого города, как Нижний, это очень мало. В следующий сезон стало уже 9. Сейчас у нас 18 команд в трех дивизионах – «Любитель 40+», «Любитель 50+» и «Лига надежды», в которой играют любители-мальчишки.
То есть за три года команд стало в три раза больше! В чем секрет?
Сергей Григорьев: Наверное, люди в меня поверили. Я встречался с тренерами, с руководителями любительских команд, объяснял, что им лучше играть именно в Лиге.
Александр Куприянов: Нам просто был нужен человек с организаторскими способностями. Раньше в Лиге было много непонятного: состоится игра или отменят, приедут игроки или откажутся, дадут нам лед или нет, а если дадут, то в Дзержинске или в Семенове? Сергей Юрьевич навел порядок, появилось четкое расписание игр, люди понимают, что их ждет.
Александр Александрович, а вы как попали в «Русскую Тройку»?
Александр Куприянов: Команда была организована на базе транспортной компании «Русская Тройка», которой руководят люди с хоккейным прошлым. Дмитрий Мещеряков в юности играл за «Торпедо», за борский «Кварц». Мы с ним с семи лет вместе занимались в детско-юношеской спортивной школе, поэтому, когда он пригласил меня тренировать свою любительскую команду, я сразу согласился. Также еще Владимир Тихомиров – четырехкратный бронзовый призер чемпионата России в составе «Салавата Юлаева» и «Металлурга», победитель первенства России в составе «Спартака», обладатель приза «Известия» в составе сборной России. И Дмитрий Цыганков, воспитанник Горьковской школы-интерната спортивного профиля, уже в зрелом возрасте проявил интерес к хоккею, сейчас он капитан «Русской Тройки», много раз во всероссийских и региональных турнирах признавался лучшим игроком команды. И как только в Ночной лиге появился дивизион «Любитель 50+», в которую наши игроки подошли по возрасту, мы стали участвовать в ее соревнованиях.
По вашему мнению, почему «Русская Тройка» стала лидером Ночной лиги в регионе?
Александр Куприянов: Думаю, дело в поддержке руководства компании – попробуй собери на игру любителей! А наши ребята не платят за тренировки, за аренду льда, иногородним выделяют деньги на проезд – у нас играют парни из Арзамаса и Перевоза.
Сергей Григорьев: К сожалению, это редкий пример, когда представители бизнеса поддерживают любительские команды.
Александр Куприянов: Это же все люди с хоккейным опытом! Многих из них воспитывал Виктор Коноваленко, легенда нижегородского хоккея. Некоторым уже за шестьдесят, а они на льду не уступят мальчишкам!
Сергей Григорьев: И еще есть твоя заслуга как тренера. За пять лет состав команды почти не менялся, и ты ставишь перед ней правильные задачи – передаешь свой игровой опыт, особенно защитникам, потому что сам играл в защите.
Александр Куприянов: Я же помню, что в свое время делал неправильно, поэтому предостерегаю от ошибок.
Сергей Юрьевич не только возглавляет Лигу, но и тренирует одну из ее команд – «Торпедо Горький». Получается, вы конкуренты?
Александр Куприянов: Да, его команда для «Русской Тройки» – основной конкурент. В дивизионе «Любитель 50+» многое решает подбор людей: один человек может обыграть всю команду. А Сергей Юрьевич создал боеспособный коллектив и ведет грамотную политику, подсказывает, но не загоняет в рамки: если заставить повторять игру, которую показывают по телевизору, то игрок потеряет свою изюминку, а сыграть как профи не сможет просто физически. Допустим, нападающий бегает по льду как сумасшедший – по хоккейным правилам так не делают, но, если его остановить, он упрется в борт и ничего не добьется.
Вы оба профессионалы, играли за нижегородское «Торпедо», а теперь перешли в любительские команды. Тяжело было перестроиться?
Сергей Григорьев: Так мы же профессиональные игроки, а не тренеры! Но при этом знаем игру изнутри. И, конечно, следим за современным хоккеем: с тех времен как мы играли, он здорово изменился, стал более стремительным, а хоккеисты – более худыми (смеется). И правила изменились: сейчас на льду не толкаются – а раньше мы играли так, что борта трещали!
Александр Куприянов: Просто люди стали другие. И судьи строже: сейчас, даже если положишь на другого игрока руку – сразу удаление на две минуты, а раньше тебя провезли вдоль борта – и ничего! А в любительском хоккее вообще запрещены силовые приемы и «щелчки» (слэпшоты – мощные броски с большим замахом. – Прим. ред.).
Получается, любительский хоккей не такой жесткий, как профессиональный. Это единственное отличие?
Александр Куприянов: Регламент соревнований тоже отличается: профи играют три периода по 20 минут чистого времени, а мы – три периода по 15 минут «грязного» времени.
Сергей Григорьев: В «Любителе 50+» играть по профессиональным правилам уже сложно. И еще нам надо экономить время. На всероссийских соревнованиях только в одном дивизионе играют 32 команды, а всего их около ста, и надо, чтобы все успели сыграть. И даже в таком регламенте приходится достаточно тяжело – иногда выходит в один день шесть игр подряд!
И это не единственная сложность! У вас играют состоявшиеся, очень занятые люди, с возрастом появляются и проблемы со здоровьем. Как их убедить приехать на тренировку?
Сергей Григорьев: А какой выбор – лежать на диване перед телевизором? Для наших игроков ответ очевиден! Многие с детства занимаются хоккеем, он у них в крови, стал частью их жизни, ежедневного распорядка, поэтому им несложно собрать баул и поехать тренироваться. Их не надо заставлять, у них это в подсознании. Бывает, конечно, что уедут на пару недель в командировку – и сразу чувствуют, как тяжело возвращаться в форму, поэтому стараются не пропускать.
Ваши игроки отличаются от своих неспортивных ровесников?
Александр Куприянов: Конечно, отличаются – в первую очередь физически. Ну и круг общения у них расширяется – они ведь знают не только свои команды, с соперниками тоже знакомы. А еще у нас выездные турниры – это тоже сплачивает! Наш главный принцип: ты можешь быть отличным хоккеистом, но если не подходишь по своим человеческим качествам, команда сама тебя отвергнет.
Наверное, в профессиональном хоккее такого нет.
Александр Куприянов: Сейчас один профессиональный хоккеист за сезон может сыграть за два-три клуба: бывает, игроки даже не разговаривают друг с другом после матча. А у нас есть традиция – задерживаемся после тренировок, общаемся, отмечаем в раздевалке дни рождения.
Сергей Григорьев: Мы одна из немногих любительских лиг, которые не приглашают опытных легионеров. Например, за пермскую команду выступает всего пара пермяков, остальные – из Москвы, Нижнего. Там платят за выступления, поэтому и едут. Фактически любительский спорт работает по законам профессионального.
А почему вы не приглашаете профи?
Сергей Григорьев: Мы это даже не обсуждаем! Кому-то заплатили меньше, кому-то больше – сразу начнется разлад в команде.
Александр Куприянов: В нашей Лиге главная цель – играть ради удовольствия. Конечно, есть руководители команд, которые ставят задачу обязательно выиграть, иначе зачем тогда это все затевать. Но таких немного.
Значит, у вас действует олимпийский девиз: главное не победа, а участие! Но неужели вы не расстраиваетесь, когда проигрываете?
Александр Куприянов: Конечно, расстраиваемся. И ругаемся потом в раздевалке. Хотя сейчас тренерам материться нельзя – запишут на телефон и потом все увидят (смеется).
Кстати, а почему Лига называется ночной? У вас же игры по вечерам!
Сергей Григорьев: Когда мы начинали, арен было мало, и те весь день заняты, освобождались только после 11 вечера. Поэтому раньше действительно играли по ночам. А сейчас в области открылись новые стадионы, мы играем в ФОКе «Мещерский» во Дворце спорта имени Коноваленко, выезжаем в Дзержинск, в Кстово. А скоро еще заработает ледовая арена на Стрелке.
Александр Куприянов: И игроки стали более требовательные: хотят тренироваться только по будням и не позднее 9 вечера. Так что теперь мы не ночная лига, а вечерняя (смеется).
На сочинской арене «Шайба» – ветераны: «Русская Тройка» играет в дивизионе 50+.
«Русская Тройка» выигрывает Кубок Андрея Коваленко второй год подряд.
По воротам бьет Дмитрий Мещеряков – руководитель компании «Русская Тройка» и нападающий одноименной команды.
Владимир Колчин – помощник полномочного представителя президента в ПФО, а на льду он – защитник команды «Торпедо Горький».
Шайбу ведет капитан команды «Русская Тройка» Дмитрий Цыганков.
Сергей Григорьев – воспитанник горьковского «Торпедо». Выступал за «Сокол» (Новочебоксарск), СКА МВО (Калинин), «Нефтяник» (Альметьевск). Провел в составе «Торпедо» три сезона в высшей лиге СССР и сыграл 57 матчей. С 2023 года – региональный представитель Ночной хоккейной лиги Нижегородской области.
Александр Куприянов – воспитанник горьковского «Торпедо», за который выступал пять сезонов. Также играл за «Кварц» (Бор) и «Мотор» (Заволжье). Участник ветеранских хоккейных соревнований. С 2017 года тренирует одну из сильнейших команд Ночной хоккейной лиги «Русская Тройка».
Текст: Сергей Костенко
Фото: Арина Федотова, фото матчей предоставлены ННХЛ
Стиль: Мария Мужжухина
Визаж и волосы: Екатерина Мешалкина
Одежда: костюмы GOOD MEN'S
