Нижегородская Ночная Хоккейная Лига

Сергей Юрьевич, почему три года назад вы возглавили Нижегородскую ночную хоккейную лигу?

Сергей Григорьев: Думаю, в моем назначении важную роль сыграл Андрей Коваленко – олимпийский чемпион, член Совета легенд Лиги, он меня знает с детства, мы вместе оканчивали спортивный интернат. Мне позвонили из Москвы – руководство Лиги было недовольно тем, как идут дела в Нижнем Новгороде. Я тогда играл за «Русскую тройку» в профессиональных турнирах, тренировал команды, поэтому был в курсе всех дел. Три года назад, когда я стал региональным представителем Лиги, у нас был всего один дивизион – «Любитель 50+», и в нем было пять команд. Для такого большого города, как Нижний, это очень мало. В следующий сезон стало уже 9. Сейчас у нас 18 команд в трех дивизионах – «Любитель 40+», «Любитель 50+» и «Лига надежды», в которой играют любители-мальчишки.

То есть за три года команд стало в три раза больше! В чем секрет?

Сергей Григорьев: Наверное, люди в меня поверили. Я встречался с тренерами, с руководителями любительских команд, объяснял, что им лучше играть именно в Лиге.

Александр Куприянов: Нам просто был нужен человек с организаторскими способностями. Раньше в Лиге было много непонятного: состоится игра или отменят, приедут игроки или откажутся, дадут нам лед или нет, а если дадут, то в Дзержинске или в Семенове? Сергей Юрьевич навел порядок, появилось четкое расписание игр, люди понимают, что их ждет.

Александр Александрович, а вы как попали в «Русскую Тройку»?

Александр Куприянов: Команда была организована на базе транспортной компании «Русская Тройка», которой руководят люди с хоккейным прошлым. Дмитрий Мещеряков в юности играл за «Торпедо», за борский «Кварц». Мы с ним с семи лет вместе занимались в детско-юношеской спортивной школе, поэтому, когда он пригласил меня тренировать свою любительскую команду, я сразу согласился. Также еще Владимир Тихомиров – четырехкратный бронзовый призер чемпионата России в составе «Салавата Юлаева» и «Металлурга», победитель первенства России в составе «Спартака», обладатель приза «Известия» в составе сборной России. И Дмитрий Цыганков, воспитанник Горьковской школы-интерната спортивного профиля, уже в зрелом возрасте проявил интерес к хоккею, сейчас он капитан «Русской Тройки», много раз во всероссийских и региональных турнирах признавался лучшим игроком команды. И как только в Ночной лиге появился дивизион «Любитель 50+», в которую наши игроки подошли по возрасту, мы стали участвовать в ее соревнованиях.