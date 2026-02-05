СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

Экстремальные трейлы и культурные забеги, железный триатлон и трушный ГТО, маршруты шумного мегаполиса и экологичный аутдор: наш ультимативный гид по главным спортивным событиям года – это скорость, сила и чистый адреналин!
Полумарафон «Беги, герой!»
Нижегородский благотворительный полумарафон проходил два дня и поставил несколько рекордов. Во-первых, детский старт стал самым массовым не только за всю историю забега, но и в целом по стране – в нем участвовали четыре тысячи начинающих спортсменов! В этом году впервые был введен спортивный кластер для ребят с 7 до 10 лет, которые занимаются в школах и секциях легкой атлетики. Во-вторых, гонка собрала рекордное количество корпоративных команд – 265, а это более восьми тысяч бегунов! В забеге также участвовали спортсмены с ограниченными возможностями здоровья – свои дистанции они преодолели самостоятельно или в сопровождении волонтеров. Всего же в этот раз «Беги, герой!» объединил более 19 тысяч человек.
День физкультурника
Второй год в Нижнем Новгороде Всероссийский день физкультурника проходит в формате спортивно-патриотического фестиваля «Моя сила». В честь возрождения легендарного парада на Красной площади полторы тысячи спортсменов с духовым оркестром шествовали от Волжской набережной к главной фестивальной локации – площадке «Спорт Порт» на стадионе Стрелки. А там уже собрались 15 тысяч нижегородцев, чтобы попробовать новые для себя виды спорта, проверить силы в выполнении нормативов ГТО и посетить мастер-классы. Дом народного единства рассказал о народных играх, ремеслах и даже древнерусской каллиграфии. Институт демографического развития представил детскую анимационную зону и лаунж-пространство. В тот же день состоялись два турнира по баскетболу 3×3, а предприниматели города вручили спортивный инвентарь воспитанникам Центра наставничества для подростков «Хулиганодом», Нижегородской академии спорта и подопечным благотворительного фонда «Время РАСсвета».
Ночной забег в столице закатов
Один из самых популярных забегов Нижнего Новгорода в этом году прошел в третий раз и собрал примерно шесть тысяч человек, причем треть из них – из других городов. По традиции старт и финиш – у катера «Герой», а дистанции в 2, 5 и 10 километров участники преодолевали по Нижне-Волжской набережной. На трассе их сопровождала (главная особенность ночного забега!) мощная музыкальная поддержка. Кроме «индивидуалов» на старт вышли 69 корпоративных команд, среди которых выбрали самую многочисленную и самую быструю. Особенность этого года – элитный кластер для профессионалов и самых быстрых любителей, в который попали около 40 бегунов. И немного светской хроники: онлайн-голосованием среди участников выбрали короля и королеву забега – Романа Антонова и Анастасию Кашенкову.
Забег РУТС
Четвертый Russian Urban Trail Series (или просто РУТС) длился два дня: в первый на футбольном поле стадиона «Нижний Новгород» прошла коллективная разминка, посвященная Международному дню йоги, а во второй – сам урбан трейл. На этот раз дистанция культурного забега проходила по нижней части города, где когда-то располагалась Нижегородская ярмарка. Пакгаузы, Стрелка, планетарий, гостиница Ермолаевых, Староярмарочный собор, – текст для аудиогида написал краевед Антон Марцев, а озвучили его директор проекта «Краса Нижнего Новгорода» и платформы #800 добрых дел Екатерина Чудакова и советник губернатора Руслан Станчев. Дистанцию (большой круг – 10 километров, малый – 5) участники могли выбрать прямо во время маршрута. Всего на этот раз РУТС собрал три тысячи человек (свободные слоты закончились за несколько дней до старта!), треть из них – представители корпоративных команд: на старт вышли более 60 коллективов. Кстати, в этом году РУТС прошел не только в Нижнем, но и в других городах области – в Дзержинске, Выксе и Арзамасе.
Марафон Нижний Новгород
Пятый марафон, названный в честь нашего города, в этом году длился два дня и собрал более 11 тысяч любителей спорта и профессионалов. Пять дистанций на выбор – один, три, пять, десять и марафонские 42,2 километра, и все они прошли по самым красивым местам – набережным Оки и Волги, вдоль кремля и Чкаловской лестницы. Финиш – в чаше стадиона «Совкомбанк Арена». Самой массовой стала дистанция 10 километров – ее выбрали более трех с половиной тысяч участников, победил в ней нижегородский лыжник Сергей Шаров. Марафон объединил еще несколько стартов: социальный проект «Марафон спорта» на 500 и 1000 метров и соревнования по спортивному ориентированию «На спорте».
День бега «Кросс нации»
В Нижнем Новгороде всероссийский спортивный праздник собрал три тысячи человек. В нашем городе главное беговое событие страны традиционно объединяет несколько стартов: забеги «Кросса нации» на дистанции от 500 метров до 12 километров, а также семейные (для детей и их родителей), инклюзивные (для спортсменов с ограниченными возможностями) и корпоративные гонки. И, как обычно, в этот же день состоялись эстафеты: семьдесят шестая на призы правительства Нижегородской области и почти юбилейная – девяносто девятая на призы газеты «Нижегородская правда». Забеги «Кросса нации» прошли еще в 14 муниципалитетах нашего региона.
Лысковский трейл
Макарьевский монастырь на берегу Волги, источники с ключевой водой, Оленина гора, на которой когда-то стоял город-крепость, небольшие речушки Сундовик и Валава – вот в таких потрясающих декорациях прошел трейловый забег в окрестностях Лыскова. В первый день участники преодолели три дистанции – 8, 20 и 60 километров, причем на последней набор высоты был почти 800 метров! На второй день состоялся детский забег и линейные дистанции по волжским берегам на 10, 25 и 50 километров.
«Бежим вместе»
Трейл на Щелоковском хуторе – часть кубка «Бежим вместе», который в этом году объединил 21 забег в топовых парках больших городов и самых живописных локациях Центральной России. За два дня по пересеченной местности хутора пробежали более 500 человек: в первый день прошел ночной трейл, во второй – дневной. Маршруты, составленные в один круг, включали подъемы и спуски, лесные тропы и различные естественные препятствия. На старте и финише участников и болельщиков ждали конкурсы и подарки, и все это – под топовые DJ-сеты.
Экстремальный забег «Стальной характер»
Двухметровые стены, грязевые ванны, узкие траншеи, канаты, двусторонние сетки и прыжки с высоты в воду – чтобы преодолеть почти три десятка препятствий, точно нужен стальной характер! В этом году во всероссийском мультиспортивном проекте участвовали три с половиной тысячи нижегородцев – и для них подготовили пять трасс, доверху наполненных адреналином.
Окская тропа
На большой аутдор-фестиваль в Богородский район приехало более 1200 бегунов – трейл-раннеров и сотни болельщиков. «Окская тропа» – это два дня с забегами на разные дистанции (от трех с половиной до 31 километра!) вдоль Оки, включая ночной трейл для детей и взрослых.
Сормовский осенний пробег имени Геннадия Терентьева
Беговой сезон в Нижнем закрыл старейший забег города (впервые прошел в 1980 году!), который носит имя своего основателя – председателя клуба любителей бега «Сормович». Более 1700 участников вышли на старт у стадиона «Труд» и преодолели маршрут через Сормовский парк и Юбилейный бульвар. Программа соревнований – 5, 10 и 20 километров, в командном зачете самой многочисленной стала «Триатлон-НН», а самой быстрой – Gorkiy Project. Нововведение этого года – корпоративная эстафета 4×5 километров. В ней победила Yandex Team-1, второе место – у «Россети Центр и Приволжье», третье – у Выксунского металлургического завода.
Вело-Нижний 2025
Такой масштабный велопраздник прошел в городе впервые за 15 лет! Любители велосипедных прогулок по бесплатным слотам прокатились 17 километров – от стадиона на Стрелке до набережной Гребного канала и обратно, проехав по Канавинскому мосту и Нижне-Волжской набережной. На мосту – небольшая остановка для фото на память! В велопробеге смогли поучаствовать 700 человек.
Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов
Четвертый фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса был посвящен 80-летию Победы. Отжимания, наклоны, поднимание туловища, стрельба и бег на 60 метров – нормативы ГТО выполнили 500 спортсменов-любителей из 48 команд. Переходящий кубок 2025 года завоевал университет имени Лобачевского, второе место заняла команда ВМЗ, а бронза досталась команде ГЖД «Локомотив». Победитель представил Нижегородскую область в Сочи, на Всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов.
Лыжный марафон «По Щелчку»
В этом году в Нижнем Новгороде в пятый раз прошли соревнования, которые входят в серию крупнейших лыжных марафонов России Russialoppet – а она объединяет более сорока забегов от Карелии до Камчатки! На Щелоковском хуторе (а проще «на Щелчке») на старт вышли более 650 участников из 164 городов 42 регионов страны. «Титульные» 50 километров, «спутник» 30 и 7,5 километра свободным стилем – дистанции на любой вкус и уровень подготовки! В марафоне участвовали действующие лыжники из сборной России и из профессиональной команды «Русская зима».
IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD
Заплывы на открытой воде, триатлонные гонки на олимпийской и «полужелезной» дистанциях, семейные старты – вот программа третьего фестиваля триатлона в Нижнем Новгороде. Нововведение этого года – впервые в городе прошел забег для мужчин ManStar на самую популярную в мире дистанцию пять километров. Ее же преодолели и девушки в забеге IronLady. Дети в категории StarKids бежали 500 или 1000 метров. Плюс заплывы на открытой воде SwimStar на одну и две морские мили. Особое внимание живописным маршрутам: велоэтап – вдоль стен кремля и Чкаловской лестницы, а плавательные и беговые этапы – вдоль обновленной набережной Гребного канала.
X-WATERS Volga
Крупнейший в стране заплыв на открытой воде и центральное событие международной плавательной серии, которая объединяет 30 соревнований от Владивостока до Калининграда и от Норильска до Черногории, – вот почему X-WATERS Volga дает право Нижнему считать себя плавательной столицей России! За всю историю заплыва в нем участвовали более 15 тысяч гостей со всего мира. В будущем, юбилейном году он пройдет в десятый раз, и Волгу переплывут более трех тысяч человек на дистанциях от 1 до 30 километров. Встречаемся, как обычно, на Нижне-Волжской набережной у катера «Герой»!
Текст: Сергей Костенко
Фото: предоставлены организаторами мероприятий
