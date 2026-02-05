СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

Забег РУТС

Четвертый Russian Urban Trail Series (или просто РУТС) длился два дня: в первый на футбольном поле стадиона «Нижний Новгород» прошла коллективная разминка, посвященная Международному дню йоги, а во второй – сам урбан трейл. На этот раз дистанция культурного забега проходила по нижней части города, где когда-то располагалась Нижегородская ярмарка. Пакгаузы, Стрелка, планетарий, гостиница Ермолаевых, Староярмарочный собор, – текст для аудиогида написал краевед Антон Марцев, а озвучили его директор проекта «Краса Нижнего Новгорода» и платформы #800 добрых дел Екатерина Чудакова и советник губернатора Руслан Станчев. Дистанцию (большой круг – 10 километров, малый – 5) участники могли выбрать прямо во время маршрута. Всего на этот раз РУТС собрал три тысячи человек (свободные слоты закончились за несколько дней до старта!), треть из них – представители корпоративных команд: на старт вышли более 60 коллективов. Кстати, в этом году РУТС прошел не только в Нижнем, но и в других городах области – в Дзержинске, Выксе и Арзамасе.