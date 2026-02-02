«Спорт для меня – ментальная разгрузка»

Как начинается ваше утро?

В идеале – с утренней тренировки. Это мой способ настроиться на рабочий лад и держать форму.

Костюм с галстуком или футболка с кроссовками?

С удовольствием ношу и то и другое. Благо работа в спорте это позволяет.

Что делаете, когда не хочется на тренировку?

Заставляю себя начать – и потом получаю заряд бодрости и удовлетворения. Прогресс начинается там, где заканчивается лень.

Каким спортивным достижением гордитесь?

Не ставил цели становиться профессиональным спортсменом, но всю жизнь остаюсь в спорте. Есть коричневый пояс по джиу-джитсу. Играю в баскетбол в чемпионате области. Постоянно осваиваю новые виды спорта, в этом году еще +2: мотокросс и триатлон. Уже поучаствовал в соревнованиях и даже пришел к финишу не последним!

Лучший способ разгрузить голову?

Пробежка помогает собраться с мыслями, плавание расслабляет, а экстремальные виды спорта дают мощный заряд. Спорт для меня – не только здоровье, но и ментальная разгрузка.