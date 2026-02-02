«Спорт для меня – ментальная разгрузка»

Бег, баскет, мотокросс, джиу-джитсу… Для министра спорта Нижегородской области это не рабочая рутина, а ежедневный слэй! Все пруфы – в его блицинтервью. Но наш главный респект Дмитрию Кабайло – за то, что команда регионального министерства второй год поддерживает редакцию «НН.Собака.ru» при создании спорт-дропа.
Как начинается ваше утро?
В идеале – с утренней тренировки. Это мой способ настроиться на рабочий лад и держать форму.
Костюм с галстуком или футболка с кроссовками?
С удовольствием ношу и то и другое. Благо работа в спорте это позволяет.
Что делаете, когда не хочется на тренировку?
Заставляю себя начать – и потом получаю заряд бодрости и удовлетворения. Прогресс начинается там, где заканчивается лень.
Каким спортивным достижением гордитесь?
Не ставил цели становиться профессиональным спортсменом, но всю жизнь остаюсь в спорте. Есть коричневый пояс по джиу-джитсу. Играю в баскетбол в чемпионате области. Постоянно осваиваю новые виды спорта, в этом году еще +2: мотокросс и триатлон. Уже поучаствовал в соревнованиях и даже пришел к финишу не последним!
Лучший способ разгрузить голову?
Пробежка помогает собраться с мыслями, плавание расслабляет, а экстремальные виды спорта дают мощный заряд. Спорт для меня – не только здоровье, но и ментальная разгрузка.
Что мечтаете построить в Нижнем?
Ну, если уж мечтать, то о специализированной арене для каждого вида спорта.
На премьеру в драмтеатр или на матч БК «Пари НН»?
Я за полный спектр впечатлений: и на трибунах, и в зрительном зале. Спорт формирует волю, театр – вкус и кругозор.
Кому из спортсменов поставили бы памятник?
Я за памятник безымянному спортсмену – тому, кто вставал после падений, выходил на старт с травмой, боролся до конца. Таких историй у нас сотни, и каждая достойна уважения. Это символ стойкости, а не славы.
План идеального уикенда?
В идеале – посетить все запланированные мероприятия, позаниматься спортом, провести время с близкими. Но важно и уделить время стратегическим рабочим вопросам – в выходной можно сделать это вдумчиво и без спешки.
Каким спортом занимается ваш сын?
Баскетболом – видимо, наследственное.
Продолжите фразу: «О спорт, ты – …»
…возможность стать лучшей версией себя.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Арина Федотова
Стиль: Анна Боброва
Волосы: Мария Рябова
