«Этот спорт отлично всех "смешивает"»

Про падел я узнала ровно год назад совершенно случайно. Новый год мы встречали в Эмиратах, оказалось, что там в него активно играют. Попробовала сама – и мне безумно понравилось! Этот вид спорта уже очень развит в Москве и Питере. Я часто бываю там в командировках и каждый приезд старалась зайти в клубы – получше узнать правила игры, познакомиться с тренерами. Было очень жалко, что в Нижнем до сих пор нет специализированных падел-кортов – надо было срочно исправлять ситуацию! Летом мы приступили к строительству «Искры», и в ноябре клуб уже заработал.

Я десять лет занималась большим теннисом, поэтому точно знаю все преимущества падела! Во-первых, он более динамичный, но при этом игроку в нем приходится меньше бегать: просто сам корт в три раза меньше. К тому же игра идет два на два, а это тоже уменьшает площадь передвижения. Во-вторых, чтобы хорошо играть в теннис, надо долго тренировать технику. У меня, например, подача начала получаться только после пяти лет тренировок – и это на любительском уровне! А в паделе достаточно восьми-десяти занятий с тренером – и игрок готов к турнирам. В теннисе одна игра занимает минимум два часа, и потом мне приходилось пару дней восстанавливаться – нагрузка очень серьезная. А в падел-клубе два часа длится целый турнир, каждый участник успевает пройти около девяти игр – и все они пролетают как пять минут! Весь прошлый год я играла и в теннис, и в падел, это было реально сложно, просто не успевала перестраиваться: теннисная ракетка больше размером и с сеткой, поэтому и удары получаются совершенно другие. В общем, поняла, что надо, наконец, определиться – и я выбрала падел!