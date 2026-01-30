«Этот спорт отлично всех "смешивает"»

Фиксируем горячий спортивный тренд – сейчас модно играть в падел! Москва, Питер, а вслед за ними Испания, ОАЭ, Тай и Бали осваивают динамичное (и не слишком сложное!) комбо аристократичного тенниса и популярного сквоша. В Нижнем работает клуб «Искра», где новичок может научиться игре и буквально за пару месяцев стать профессионалом. Основатель клуба Ксения Прокушенкова (а еще вдохновитель нашего спорт-дропа и кавер-леди его обложки) – о красоте игры, роскоши общения и мечте о падел-хабе всероссийского масштаба.
Про падел я узнала ровно год назад совершенно случайно. Новый год мы встречали в Эмиратах, оказалось, что там в него активно играют. Попробовала сама – и мне безумно понравилось! Этот вид спорта уже очень развит в Москве и Питере. Я часто бываю там в командировках и каждый приезд старалась зайти в клубы – получше узнать правила игры, познакомиться с тренерами. Было очень жалко, что в Нижнем до сих пор нет специализированных падел-кортов – надо было срочно исправлять ситуацию! Летом мы приступили к строительству «Искры», и в ноябре клуб уже заработал.
Я десять лет занималась большим теннисом, поэтому точно знаю все преимущества падела! Во-первых, он более динамичный, но при этом игроку в нем приходится меньше бегать: просто сам корт в три раза меньше. К тому же игра идет два на два, а это тоже уменьшает площадь передвижения. Во-вторых, чтобы хорошо играть в теннис, надо долго тренировать технику. У меня, например, подача начала получаться только после пяти лет тренировок – и это на любительском уровне! А в паделе достаточно восьми-десяти занятий с тренером – и игрок готов к турнирам. В теннисе одна игра занимает минимум два часа, и потом мне приходилось пару дней восстанавливаться – нагрузка очень серьезная. А в падел-клубе два часа длится целый турнир, каждый участник успевает пройти около девяти игр – и все они пролетают как пять минут! Весь прошлый год я играла и в теннис, и в падел, это было реально сложно, просто не успевала перестраиваться: теннисная ракетка больше размером и с сеткой, поэтому и удары получаются совершенно другие. В общем, поняла, что надо, наконец, определиться – и я выбрала падел!
В Нижнем есть огромный запрос на новую игру. Оказалось, про падел многие у нас уже знают: московские клубы гремят на всю страну, они там есть буквально везде. Те, кто бывал в Испании, Эмиратах, на Бали, в Таиланде, видели, насколько там популярен этот вид спорта. Когда в ноябре открылась наша «Искра», я пригласила знакомых поиграть в тестовом режиме – проверить покрытия, стеклянные перегородки. И за пару недель у нас образовалась целое комьюнити: когда размещаем в соцсетях пост о турнире, желающие принять в нем участие набираются за две минуты, и еще огромный лист ожидания. В нашем клубе работают восемь сертифицированных тренеров, мы запустили групповые тренировки для детей и взрослых новичков, для начинающих и продвинутых уровней.
Для меня в спорте главное – общение. Мы играем два на два, а это автоматически делает падел социальным: игрокам надо подстраиваться друг к другу, распределять роли – передний игрок, задний игрок… В наш клуб приходят люди от 18 до 60 лет, самых разных профессий, интересов, уровня подготовки. Мужчины, женщины, подростки и даже пожилые люди могут играть в одной компании – этот спорт безопасен, в нем нет жестких нагрузок, поэтому он отлично всех «смешивает». За один турнир все успеют друг с другом сыграть – и в паре, и против. Все перезнакомятся, подружатся: игры закончились, а никто не расходится, никак не могут наговориться– обсуждают розыгрыши, планы на следующий матч. Это же такая отличная идея для тимбилдинга! А еще можно устраивать любительские турниры, микст-матчи, игровые сессии Mix&Play, где незнакомых людей случайно распределяют по парам, – все это создает атмосферу, в которой легко завести друзей и почувствовать себя частью комьюнити.
Падел – это очень красиво. У нас же форма похожа на теннисную – короткие юбочки, элегантные рубашки-поло. Я, кстати, и теннис в свое время выбрала не в последнюю очередь из-за того, что он выглядит очень аристократично. Бывает, в наш клуб новички приходят в обычной спортивной одежде, но уже после первого турнира покупают себе красивую форму – я сама слышала, как наши девушки обсуждают, где они ее находят. Также будем открывать свой магазин с одеждой, снаряжением и нашим фирменным мерчем.
Наше спортивное комьюнити охватывает уже всю Россию. Есть мобильные приложения Lunda Padel, Raketo, с их помощью можно найти партнера в любом городе, собрать свою игру или присоединиться к уже созданным матчам. Специализированные арены есть в Москве и Екатеринбурге, там проходят турниры, в которых принимают участие профессионалы из Нижнего, в том числе тренеры нашего клуба.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Татьяна Макарова
Свет: Дмитрий Гуричев
Стиль: Алина Семяшкина
Макияж и волосы: Мария Рябова
