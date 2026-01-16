Поговорили с нижегородкой Ириной Масановой, ультрамарафонцем, чемпионкой России в суточном беге, которая в 2025-м стала лучшей на дистанции 490 (!!) км.
Когда-то у Ирины было освобождение от физкультуры, а в этом году ей покорился ультрамарафон Authentic Pheidippides Run – абсолютная победа (первый мужчина финишировал на 6 часов позже). Маршрут Афины – Спарта – Афины (ок. 490 км), минуя море, горы, деревни, современные города и древние развалины, поля, оливковые рощи и виноградники, Ирина пробежала за 66 часов 27 минут, обновив свой прошлогодний «золотой» рекорд в женском зачете. А самым главным своим достижением она считает второе место на Spartathlon в Греции в 2019-м (246 км за 28 часов 17 минут).
Сейчас она с мужем и сыновьями живет на Кипре. Но по ночам ей снятся пионерский лагерь «Тимуровец», с которым связано детство Ирины, и поселок Октябрьский Борского района (на его лесных тропинках в 2014 году и началось увлечение бегом). Ирина мечтает побегать на Байкале или Камчатке, по пустыне и в снегах, на горе Фудзи, по Аппалачской тропе и тропе Сантьяго, с тибетскими монахами, кенийскими бегунами в Итене и мексиканскими тараумара (с исп. «легкие ноги»; народ, известный своей физической выносливостью и способностью бегать на дальние дистанции. – Прим. ред.).
Обычно нужно бежать и днем, и ночью, делая как можно меньше остановок, ведь каждая отбирает у тебя секунды или метры от результата. Трудно бывает бороться со своей головой, с усталостью и желанием поспать. Иногда трасса меняется в процессе забега, а ты где-то к этому не готов, может не хватить еды, воды, теплой одежды. Но у меня таких ситуаций практически не возникало, горные и трейловые старты я бегаю с большим запасом, чтобы, если потеряюсь, могла еще неделю жить в лесу и не беспокоиться об этом. Из необычного – есть история про галлюцинации. То призрачного волка на дороге встретишь, то горы покрываются магическими рунами, то голоса слышишь, то разговариваешь с попутчиками, которых на самом деле нет.
Почти налегке можно бегать по стадиону или маршруту с большим количеством пунктов питания. А отправляться, например, в трейл Valhalla Race 100 miles по заснеженным лесам Переславля-Залесского нужно «упакованной»: запас жидкости не менее 1,5 литров, сменная теплая одежда, еда на 1000 ккал, спасодеяло, телефон и повербанки, фонарики, аптечка, нож, дождевик – «тут можно перечислять долго».
В среднем Ирина пробегает 25 км в день, причем не столько ради будущих побед, сколько для удовольствия. Но чтобы участвовать в ультрамарафонах, нужно уметь бегать в любое время дня и ночи, в любую погоду, в любом состоянии.
Кто-то сильный, кто-то ловкий, а я вот выносливая. Но нельзя получить силу и устойчивость разом, как в сказке, – всё тренируется. Я на этом пути 11 лет и уверена, что знаю далеко не всё. В 2021 году в Хибинах для меня оказался огромным стрессом спуск с одного из перевалов, он был очень крутым. Я плакала и боялась идти вниз одна, потому что думала, что упаду и умру. Вскоре меня догнала девушка, которая оказалась опытнее в горах и взяла надо мной и моей паникой шефство, говорила, как лучше ставить ноги, куда наступать, а куда – нет, в итоге вывела меня на нормальную дорогу. Или на забеге на 6 суток, когда я из-за травмы хотела сойти в первый же день, девушка из Малайзии буквально утащила меня за руку и нашла слова, которые помогли мне поверить в себя и продолжить путь. А в Венгрии на Чемпионате мира в забеге на 2-е суток последние 6 часов мне помогали люди из разных стран, бежали со мной рядом, подбадривали и пытались задавать темп, разгоняли толпу… В ультрамарафоне такое вот дружеское отношение спортсменов – очень важно. Да, мы соперники, но мы и семья, и не можем просто бросить друг друга.
