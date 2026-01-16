«То призрачного волка на дороге встретишь, то горы покрываются магическими рунами, то голоса слышишь»

ультрамарафонец

Кто-то сильный, кто-то ловкий, а я вот выносливая. Но нельзя получить силу и устойчивость разом, как в сказке, – всё тренируется. Я на этом пути 11 лет и уверена, что знаю далеко не всё. В 2021 году в Хибинах для меня оказался огромным стрессом спуск с одного из перевалов, он был очень крутым. Я плакала и боялась идти вниз одна, потому что думала, что упаду и умру. Вскоре меня догнала девушка, которая оказалась опытнее в горах и взяла надо мной и моей паникой шефство, говорила, как лучше ставить ноги, куда наступать, а куда – нет, в итоге вывела меня на нормальную дорогу. Или на забеге на 6 суток, когда я из-за травмы хотела сойти в первый же день, девушка из Малайзии буквально утащила меня за руку и нашла слова, которые помогли мне поверить в себя и продолжить путь. А в Венгрии на Чемпионате мира в забеге на 2-е суток последние 6 часов мне помогали люди из разных стран, бежали со мной рядом, подбадривали и пытались задавать темп, разгоняли толпу… В ультрамарафоне такое вот дружеское отношение спортсменов – очень важно. Да, мы соперники, но мы и семья, и не можем просто бросить друг друга.